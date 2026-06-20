U nastavku su deset najluksuznijih kuća poznatih ličnosti iz Srbije

Izvor: Youtube printscreen / Ana Sevic

Poznato je da estradnjaci tokom svoje karijere imaju prilike da zarade ozbiljan novac, a mnogi od njih su ulagali u skupocjene nekretnine. Sudeći po tome kako su sređene njihove vile, može se reći da srpska estrada nimalo ne kaska za svjetskim zvijezdama. Poznati nisu štedjeli na kućama, za koje su davali i po nekoliko miliona evra.

U nastavku su deset najluksuznijih kuća poznatih ličnosti iz Srbije.

Ovako izgleda vila Miloša Bojanića na crnogorskom primorju:

Na crnogorskom primorju nalazi se kuća od kamena i stakla procijenjena na milion i po evra, a to je i sam vlasnikk, Miloš Bojanić, jednom prilikom potvrdio. Ova nekretnina nalazi se u Baošićima, a Bojanić je svojevremeno istakao da ima namjeru da je proda.

No, to nije jedina nepokretnost koju ovaj pjevač posjeduje. Osim ovog imanja, može se pohvaliti i velelepnom kućom u Vojvodini, nadomak Novog Sada.

Evo kako ona izgleda:

Kuća Lepe Brene vrijedi 2,5 miliona evra

Zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem, pjevačica Lepa Brena ponosna je vlasnica vile na Bežanijskoj kosi u srpskoj prestonici. Nekretnina je kupljena još devedesetih godina, a prema raznim navodima, njena vrijednost je oko 2,5 miliona evra.

Unutrašnjost vile puna je detalja u bež i zlatnim nijansama, na kojima se može primijetiti i pozlata. Bazen na dva nivoa, okružen zelenilom, nalazi se u dvorištu koje je prostrano i pražljivo održavano.

Vidi opis Najluksuznije vile srpskih estradnjaka: Neki za dan zarade i 3.000 evra za iznajmljivanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand/ Antonio Ahel/M.M./ATAImages Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 18 18 / 18 AD

Od radoznalih pogleda štiti ih visoka ograda, dok se ispred može primetiti impresivan vozni park poznatog para.

Osim ove vlile, Brena i Boba imaju stan u Monte Karlu, ali i nekretninu u Majamiju koja se prostire na 400 kvadrata i vrijedi oko milion evra.

Ovako izgleda stan u Majmiju koji je na prodaju:

Haris Džinović ima pravi raj

2017. godine je pjevač Haris Džinović počeo da gradi svoju luksuznu vilu na Senjaku, u Beogradu. Pisalo se da je u ovaj projekat uložio oko dva miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano mijenjao nacrte. On je sve uklopilo u svoju viziju idealnog doma, o čemu je i pričao javno, pisao je Kurir.

"Stalno mijenjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: ‘Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši'. To su sasvim normalne promjene tokom gradnje, ne razumijem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih", rekao je Haris jednom prilikom.

Vidi opis Najluksuznije vile srpskih estradnjaka: Neki za dan zarade i 3.000 evra za iznajmljivanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 9 9 / 9 AD

U donjem nivou kuće koju je Haris izgradio, nalaziti se ogroman bazen, u čijoj blizini će biti smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva svijeta. U posebnom dijelu kuće nalazi se muzički studio.

U bazenu najviše uživa njegova ćerka Đina:

Vidi opis Najluksuznije vile srpskih estradnjaka: Neki za dan zarade i 3.000 evra za iznajmljivanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 8 / 8

Kuća Bregovića omiljena lokacija za snimanje filmova

Takođe na Senjaku, nalazi se i luksuzna kuća Gorana Bregovića, za koju se kaže da je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija. Jedan snimajući dan kod muzičara košta između 1.000 i 3.000 evra. Kuća se nalazi u jednoj prestižnoj ulici, a tu je snimana i serija "Državni službenik".

Brega je vilu gradio tri godine, a zbog visoke ograde, u dvorište se ne može proviriti sa ulice.

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Brega u svom posjedu navodno ima preko 30 kuća i stanova, vrijednih oko 35 miliona evra. Navodno je u Zagrebu 2005. kupio zgradu od 550 kvadrata koju izdaje za 5.500 evra mjesečno, na Jahorini posjeduje nekretninu od 450 kvadrata, petnaestak kuća u Beogradu, stanove u Parizu, Istanbulu... U jednoj emisiji muzičar je priznao i da je ćerkama odlučio da kupi po jedan stan u Beogradu, a svoju strast prema kupovini nekretnina objasnio je strahom od siromaštva.

U ovoj zgradi u Parizu Brega ima stan:

Vila Jelene Karleuše u barbi stilu

Luksuzna vila koju posjeduje pjevačica Jelena Karleuša, nalazi se u Beogradu, a nekada pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju. Velepna vila posjeduje veoma prostrano dvorište, u kome je "podloga" uredno podšišana trava. U centralnom dijelu dvorišta se nalazi i bazen.

Dvorište je puno zelenila, ima dosta biljaka i i drveća, a ograđena je metalnom ogradom, preko koje raste takozvana živa ograda. Neke biljke su crvenkaste, neke rozikaste, a neke zelene, pa uz plavetnilo bazena – to čini jednu bogatu dvorišnu lepezu boja. Te biljke ujedno zaklanjaju ukućane od pogleda znatiželjnika koji bi željeli da zavire unutra. Fasada vile je u bijeloj boji, dok su krovovi crveni.

Vidi opis Najluksuznije vile srpskih estradnjaka: Neki za dan zarade i 3.000 evra za iznajmljivanje Vila Jelene Karleuše i Duška Tošića Jelena Karleuša, kuća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 11 / 11

Neizostavno je primijetiti da je njen dom poprilično u Barbi duhu. Naime, dosta toga je u roze nijansama. Kompletan namještaj na terasi, koji uključuje sto, fotelje i komodu je ružičast, a poseban ugođaj daje i lijep pogled koji se prostire sa balkona.

Joksimovići izdvojili 2,5 miliona za kuću

Nakon što su godinama živjeli u jednom luksuznom kompleksu, Jovana i Željko Joksimović su prije nekoliko godina kupili vilu na Senjaku.

Prethodni vlasnici bili su njihovi prijatelji, Ivana Mišković i Goran Karić, koji su im ovu nekretninu i prodali. Kako je magazin "Hello" pisao ranije, izdvojili su čak dva i po miliona evra za istu, ako se ne računa uređivanje kuće.

Evo kako ona izgleda:

Cecin dom procijenjen na više od tri miliona

Pjevačica Ceca Ražnatović godinama živi u luksuznoj vili na Dedinju koju je izgradio njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan. Kako ju je Ceca u proteklom periodu renovirala, cijena njenog doma sada je procijenjena na više od tri miliona evra, prema pojedinim navodima.

Prozori su mahom uokvireni teškim draperijama, a stolovi skupocjeni, masivni i od punog drveta, dok je dominantna boja braon, u različitim nijansama.

Prilikom renoviranja, pjevačica je napravila i unutrašnji bazen i spa centar, gdje ima i svoj lični frizerski salon i šminkernicu. Tokom pripreme za jedan koncert, Ceca se snimala sa frizerom u svojoj vili. U jednom trenutku, snimatelj je upitao pjevačicu: "Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu?", na šta je Ceca odgovorila: "Ne znam da li znaju, ali saznaće". Taj salon se nalazi pored bazena koji porodica Ražnatović posjeduje u vili na Dedinju.

Pjevačica ima i luksuznu nekretninu na Kipru, gdje često odlazi sa porodicom.

Vera Matović ozbiljno uložila

Nedaleko od groba Josipa Broza Tita na Dedinju, nalazi se vila pjevačice Vere Matović. Prije nego što ju je kupila, Vera je kuću dugo gledala i, kako se priča, za nju je iskeširala čak tri miliona evra, a nema sumnje da sada vrijedi i više.

"Da mi se nije dopala, sigurno je ne bih uzela. Milion puta sam prošla pored te kuće: ‘Jao, blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće’ i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnijela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pjesma ‘Ljubavni virus’. Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: ‘Gdje si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju?“, kaže: ‘To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju'", objasnila je pjevačica jednom prilikom.

"Oni su doktori iz Njemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona poslije 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: ‘Ta i ta kuća, prodaje se’, Raca i ja kosili, sjednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: ‘To je to, sudbina' - rekla je Vera jednom prilikom u emisiji "Bez ljutnje, molim".

Jana Todorović ima dvorac

Danas je život pjevačice Jane Todorović ispunjen luksuzom i sjajem. Ona je zahvaljujući svom uspjehu uspjela da zaradi za brojne nekretnine po inostranstvu, ali nikada nije zaboravila svoje porijeklo.

Jana Todorović ne krije da joj male stvari pričinjavaju zadovoljstvo i da živi kao sav normalan svijet, pa tako i ona loži drva i kuva u svom domu.

"Dosta vremena provodim u kući. U dvorištu imam stari "smederevac". Naložim drva, spremam, kuvam, uživam. Nama pjevačima to fali, i tu tražim pozitivnu energiju. Kako sam starija, sve više se vraćam u djetinjstvo. Stalno zamišljam kako je bilo kad smo svi bili na selu, složni, na okupu, kada smo svi bili zdravi. Ta divna sjećanja, te neke lijepe uspomene, to me hrani", ispričala je Jana i otkrila da je nedavno dobila ručni mlin za kafu, što je posebno usrećilo.

"To me podsjeća na moju majku. Znate, porodica mi daje snagu. Tu sam sa mojom sestrom, vodimo abrove od jutra do sutra (smijeh)", našalila se Jana, dok je na pitanje o imovini, odgovorila:

"Stvarno nisam došla da pričam šta sam stekla. Ja sam ponosna na svoj Smederevac i na tri, četiri metara drva koji me čekaju", rekla je ona za Grand.

Dragana Mirković uživa u istorijskom zdanju

Zamak Ebenfurt nadomak Beča je oaza mira za Draganu Mirković. To je istorijsko zdanje iz 12. vijeka koje se prostire na 12.000 kvadratnih metara, u kome je krajem 17. vijeka boravila Marija Terezija.

Enterijer su Dragana i njen bivši suprug Toni zajedno sređivali. Odabirom namejštaja se, uglavnom, on bavio, a kupovali su ga uglavnom u Italiji.

Pjevačica je otkrila da je posebno ponosna na kupatilo koje su ukrasili svarovski kristalima. Dvorac posjeduje balsku dvoranu, gdje pjevačica organizuje glamurozne porodične proslave, a radi se i na muzeju u sklopu imanja, koji će biti otvoren za posjetioce. Govoreći o svojoj luksuznoj nekretnini, Dragana je istakla da ne zna kokliko je soba u njenom novom domu, ali je poznato da dvorac ima čak 235 prozora.

(Kurir / MONDO)