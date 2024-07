OVO JE BREGINA VILA OD 2 I PO MILIONA EVRA: Nekada je bila muzej - posjeduje 30 kuća, kupio i hotel

Goran Bregović ulaže novac u nekretnine na crnogorskom primorju.

Legendarni Goran Bregović u Perastu u Crnoj Gori posjeduje čak dvije nekretnine u kojima ljetuje sa svojom porodicom.

U jednom od najljepših primorskih gradova je kupio dvije nekretnine u kojima tokom cijelog ljeta borave njegova supruga Dženana sa ćerkama. Goran je najprije kupio trospratnu kuću od kamena, čija je vrijednost procjenjena na dva i po miliona evra, a koja je, kako su pisali mediji, pre no što ju je kupio bila muzej.

Nedavno je, kako su pisali mediji, pazario hotel i vilu "Perast" koju je proširio restoranom i terasom sa pogledom na more. Muzičar je prije više od deset godina kupio ovu luksuznu vilu kako bi supruzi i kćerkama obezbedio idealno mjesto za ljetovanje.

Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelijepog crnogorskog grada, pa je velelepna vila izgrađena u kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

"Brega se čuva sunca. Dugo ga nismo vidjeli ovde, sve do prije neki dan. Vratio se, ovde je najljepše. Dženana češće dolazi nego on, pa silazi stepenicama do dole, ide u kupovinu, kao i svi obični ljudi. Brega je sišao do plaže pre neki dan da se malo okupa. Uvijek ide kasnije po podne, ne prija mu sunce. Tokom dana je u kući pod klimom, uživa u privatnosti svog doma. Ne izlazi često. Kad god ga sretnemo, uvijek se fino javi. Super je i kao čovek i kao komšija, pravi gospodin. Zbog njega je Perast na glasu. Ljudi ovde iz celog svijeta dolaze da vide gde ima kuću i da bi se slikali s njim, to je ovde atrakcija", rekao je komšija.

Podsjetimo, Goran Bregović ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrijednosti od preko 35 miliona evra. Pored nekretnine na Senjaku, posjeduje dve još vile u tom elitnom beogradskom naselju.

