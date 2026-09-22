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Žena Toma Henksa iznenadila svijet: Skinula se i pokazala novu tetovažu krsta

Žena Toma Henksa iznenadila svijet: Skinula se i pokazala novu tetovažu krsta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Glumica Rita Vilson pohvalila se na društvenim mrežama tetovažom krsta, a prizor je sve ostavio bez teksta zbog činjenice da je preko cijelih leđa

Rita Vilson istetovirala krst na leđima Izvor: Instagram

Glumica Rita Vilson svake godine se nađe na listi "holivudskih pravoslavaca", baš kao i njen suprug, legendarni oskarovac Tom Henks.

Sada cijeli svijet bruji o njoj, jer je riješila da se skine na Instagramu kako bi pokazala svoju novu tetovažu preko cijelih leđa, a u pitanju je krst.

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Rita Vilson je seriju slika sa tetovažom krsta, objavila kao dio promocije svoje nove pjesme "Stranger with age". Glumica se uspješno bavi i muzikom, a fotografijama je oduševila brojne poznate ličnosti poput Džesike Simpson, Džulijan Mur i Ris Viderspun.

Otac musliman prihvatio pravoslavlje

Rita je rođena u Kaliforniji kao Margarita Ibrahimof. Njena majka Dorotea Cigoku bila je Grkinja iz Albanije, dok je njen otac Hasan Halilov Ibrahimov bio musliman porijeklom iz Bugarske. Nakon što se preselio u SAD i oženio Ritinom majkom, prešao je u pravoslavlje i promijenio ime u Alan Vilson.

Glumica je tako od djetinjstva vaspitana u duhu grčke pravoslavne tradicije kojoj je i danas privržena.

Slična istorija se u njenoj porodici ponovila kada se 1988. udala za legendarnog glumca Toma Henksa. Oskarovac je zbog svoje supruge prihvatio pravoslavlje. Vjenčali su se u istoj crkvi u kojoj je Rita krštena, a u istoj tradiciji su krstili i odgajili svoja dva sina, Četa i Trumana. 

 "Kada odlučite da se vjenčate sa nekim i da imate djecu, onda morate da odlučite i kakvo duhovno nasljeđe ostavljate toj djeci", napomenuo je slavni glumac.

(Žena,MONDO)

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Tagovi

Tom Henks glumice tetovaža

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