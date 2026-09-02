Ovaj film Toma Henksa iz 1995. godine ima ocjenu 100%: Proglašen za jedan od najboljih svih vremena

Film Toma Henksa 'Priča o igračkama' iz 1995. godine ima savršenu ocjenu 100% na Rotten Tomatoes i smatra se jednim od najboljih svih vremena.

Izvor: ALLISON DINNER/EPA

Kada je riječ o glumcu Tomu Henksu, postoje određeni filmovi koji vam odmah padaju na pamet. To mogu biti "Forest Gamp" ili "Spasavanje redova Rajana", ali među svima njima postoji jedan koji se nalazi visoko na listi najboljih filmova svih vremena sa savršenom ocenom na sajtu Rotten Tomatoes: "Priča o igračkama".

Ovaj animirani film bio je prvi dugometražni film studija Piksar, koji će se kasnije spojiti sa Diznijem i postati jedan od najpopularnijih animiranih studija na svetu. Nakon uspjeha prvog dijela, brzo je objavljen i nastavak "Priča o igračkama 2", ali su fanovi potom morali godinama da čekaju na treći dio. Stigli smo i do petog filma, uz brojna kratkometražna ostvarenja, i čini se da nema usporavanja za ekipu igračaka koje samo žele da usreće djecu.

"Priča o igračkama" zauzima 17. mjesto na listi sajta Rotten Tomatoes "Najbolji filmovi svih vremena", dok njegov nastavak "Priča o igračkama 2" ne zaostaje mnogo i nalazi se na 19. mjestu.

Međutim, kada je riječ o platformi IMDb, ovih filmova nema na toj listi, već umjesto njih primat preuzimaju Henksovi filmovi "Forest Gamp", "Spasavanje redova Rajana" i "Zelena milja". "Priča o igračkama" nije bila samo prvi Piksarov film svog vremena, već i prvi dugometražni film u istoriji u potpunosti animiran pomoću računara.

Pogledajte fotografije iz filma "Forest Gamp":

Za izradu svakog pojedinačnog kadra bilo je potrebno od 45 minuta do čak 300 sati, što jasno pokazuje da je ovo bio rad iz čiste ljubavi. Zapravo, animatori su lijepili drvene daske za svoje cipele samo da bi shvatili kako bi se zeleni vojnici kretali! Željeli su da sve izgleda što realističnije.

Film je takođe zamalo izgledao potpuno drugačije. Vudi je prvobitno trebalo da bude trbuhozborčeva lutka koja maltretira ostale igračke, što bi ga učinilo pravim negativcem. Dizni je potpuno obustavio produkciju sve dok sve nije prepravljeno kako bi Vudi postao simpatičan lik.

Toy Story (1995) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Izvor: YouTube

Niko zapravo nije očekivao da će film doživjeti tako veliki komercijalni uspjeh. Bili Kristal je odbio da pozajmi glas Bazu Svjetlosnom, što je kasnije naveo kao grešku, dok kompanija Matel nije željela da da licencu za Barbi sve do drugog dijela, plašeći se da bi to moglo narušiti imidž lutke.

Pošto je Kristal odbio ulogu, Džon Laseter se obratio Timu Alenu. Alen je u jednom intervjuu objasnio: "Pokazao mi je sliku. Glas koji su koristili u studiju zvučao je veoma radijski, poput voditelja na AM radiju, pa sam rekao: "Šta ako mu dodamo malo duše, tako da djeluje malo zanesenije?" I to mu se svidjelo."

Što se tiče Henksa, on je podijelio priču o tome kako je postao Vudijev glas: "Džefri Kacenberg mi je pokazao glas Ternera iz filma "Terner i Huč" ubacujući ga u Vudijevo tijelo… Rekao sam: "Ulazim u priču!""

Franšiza "Priča o igračkama" znatno je porasla od tog prvog filma, ali da nije bilo Henksa i Alena, ne bi bila tamo gdje je danas, 31 godinu kasnije.

(MONDO)