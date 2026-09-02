RestFest u Bosanskom Grahovu pomjeren zbog požara: Novi termin od 11. do 13. septembra

Prvi RestFest, festival uživanja u prirodi, biće održan od 11. do 13. septembra u Bosanskom Grahovu, uz brojne aktivnosti i kampovanje.
Prvi RestFest, festival uživanja u prirodi, biće održan od 11. do 13. septembra 2026. godine u Bosanskom Grahovu.
Festival je prvobitno trebalo da bude održan ranije, ali je zbog katastrofalnih požara koji su zahvatili područje opštine Bosansko Grahovo, kao i širi prostor planina i šuma, termin pomjeren.
Organizatori sada pozivaju posjetioce da im se pridruže na prvom izdanju festivala, koji je zamišljen kao prilika za odmor duše i tijela u prirodi, daleko od gradske vreve i svakodnevne buke.
Za one koji žele aktivniji odmor, pripremljen je niz sadržaja.
Učesnike očekuju biciklistička tura, obilazak pećine Ledenice, radionica slackline-a, ples na svili i joga, kao i istraživanje stijena pješčanika za penjanje.Izvor: RestFest
Biće organizovane i kreativne radionice, među kojima su ručno bojenje majica i oslikavanje biljkama.
Sve aktivnosti odvijaće se u prirodnom ambijentu Grahovskog kraškog polja.
Poseban dio festivala biće večernja okupljanja uz vatru, pod vedrim nebom i zvijezdama.
Posjetioci će imati priliku da obiđu i Pijacu lokalnih proizvoda u kampu, gdje će moći da upoznaju lokalne proizvođače i probaju autohtone ukuse ovog kraja.
Za učesnike festivala obezbijeđeno je kamp mjesto za šatore i kampere, sa tuševima i toaletima, dok će se hrana moći kupiti direktno od lokalnih proizvođača.
Broj mjesta je ograničen, a možete se prijaviti OVDJE.
Učešće je besplatno za stanovnike opštine Bosansko Grahovo, dok cijena za stanovnike BiH iznosi 40 KM.
Za one koji žive van BiH cijena je 40 evra, a djeca do 12 godina mogu učestvovati besplatno.
Okolina Bosanskog Grahova poznata je po prirodnim predjelima Grahovskog polja, brojnim vrtačama i planinskim vrhovima Uilice, Jadovnika i Dinare, ali i bogatom kulturnom nasljeđu i gostoprimstvu lokalnog stanovništva.
RestFest je zato zamišljen kao vikend za predah, boravak u prirodi i upoznavanje ovog kraja iz drugačije perspektive.