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Lajonel Riči (77) hitno primljen u bolnicu: Pjevaču pozlilo na koncertu

Lajonel Riči (77) hitno primljen u bolnicu: Pjevaču pozlilo na koncertu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Lajonel Riči je hospitalizovan u Sent Luisu, Misuri, nakon što mu je pozlilo poslije koncerta u subotu uveče.

Lajonelu Ričiju pozlilo na koncertu u Mizuriju Izvor: EPA/VALENTIN FLAURAUD/KEYSTONE

Lajonel RIči primljen je u bolnicu u Sent Luisu nakon što mu je pozlilo na koncertu u subotu uveče.

Pjevač (77) se sam prijavio u bolnicu nakon nastupa kako bi bili obavljeni testovi, prenosi TMZ, a navodno je zbrinut na intenzivnoj njezi.

Riči je  u bolnici od ponedeljka popodne, a prema izvorima pomenutog sajta, očekuje se da će biti pušten u utorak.

"Vrti mi se"

Lajonel Riči je prekinuo koncert samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji "Sing Along All Night Long".

Pjevač je publici rekao da mu se vrti u glavi, a koncert na kraju nije nastavljen.

Pogledajte snimak na kom se vidi kako ga bend čeka, ali se on ne vraća:

@fletchy0220We love you @Lionel Richie♬ original sound - TONY STATOVCI

(MONDO)

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Tagovi

pjevači zdravlje nastup

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