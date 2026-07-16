Nakon skandala zbog navodne afere: Adam Levin objavio rijetku fotografiju sa suprugom i troje djece

Frontmen grupe Marun 5, Adam Levin, podijelio je rijedak porodični trenutak sa suprugom Behati Prinslu i djecom, podsjetivši javnost na skandal iz 2022. godine.

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Frontmen grupe Maroon 5, Adam Levin, iznenadio je pratioce rijetkom fotografijom na kojoj se nalazi sa suprugom Behati Prinslu i njihovo troje djece.

Porodica je snimljena tokom šetnje pored plaže, dok se svi drže za ruke, a lica mališana ni ovog puta nisu jasno prikazana.

Izvor: Instagram printscreen / adamlevine

Muzičar i nekadašnji Viktorijin anđeo, godinama nastoje da porodični život drže dalje od javnosti. Imaju kćerke Dasti Rouz rođenu 2016, Đio Grejs koja je stigla dvije godine kasnije, i sina rođenog u januaru 2023. godine, čije ime još nisu javno otkrili.

Ipak, njihova bračna svakodnevica našla se u centru pažnje 2022. godine, kada je manekenka i influenserka Samner Strou objavila poruke za koje je tvrdila da joj ih je slao slavni pjevač.

Samner Strou o aferi sa Adamom Levinom Izvor: Youtube / Stuart Brazell

Tvrdila da su imali aferu

Samner je tada na TikToku navela da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, ne izgovarajući najprije njegovo ime, a potom je pokazala prepisku koju je pripisala Levinu.

"Imala sam aferu sa muškarcem koji je oženjen Viktorijinim anđelom. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno, osjećam se iskorišćeno", rekla je ona.

Prema njenim tvrdnjama, odnos je trajao oko godinu dana. Navela je da je kontakt prekinut, ali da joj se Levin poslije izvjesnog vremena ponovo javio sa pitanjem koje ju je potpuno zateklo.

Pitanje o imenu djeteta

Najveću pažnju izazvala je poruka u kojoj ju je muzičar navodno pitao da li može svom budućem sinu da da ime Samner.

"U redu, jedno ozbiljno pitanje. Dobiću još jedno dijete i, ukoliko bude dječak, stvarno bih želio da ga nazovem Samner. Da li ti je to u redu? Mrtav sam ozbiljan", glasila je poruka koju je objavila.

Behati je u tom trenutku bila trudna sa njihovim trećim djetetom. Nakon što je Samner iznijela svoje tvrdnje, javile su se i druge žene koje su objavile poruke za koje su tvrdile da im ih je Levin slao.

Adam negirao aferu

Pjevač se ubrzo oglasio i priznao da je komunicirao sa drugom ženom na neprimjeren način, ali je negirao da je imao fizičku vezu.

"Mnogo toga se trenutno govori o meni i želim da razjasnim stvari. Pokazao sam lošu procjenu kada sam razgovarao sa bilo kim ko nije moja supruga, na način koji bi se mogao smatrati flertom. Nisam imao aferu, ali jesam prešao granicu tokom perioda života zbog kojeg se kajem", poručio je Levin.

Dodao je da su mu supruga i porodica najvažniji, i da je dovođenje njihovog odnosa u pitanje bila njegova najveća greška.

Ostali zajedno

Iako se nedjeljama spekulisalo o njihovom braku, Adam i Behati nisu se razišli. U januaru 2023. godine dobili su treće dijete i prvog sina, a manekenka je kasnije potvrdila pol djeteta, ali njegovo ime nije otkrila.

Par je u braku od 2014. godine, a nakon skandala su se nekoliko puta zajedno pojavljivali u javnosti i povremeno dijelili trenutke iz porodičnog života.

(Kurir / MONDO)