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Otišao da snimi zub, pa saznao da ima tumor: Niggor o teškoj borbi za zdravlje

Otišao da snimi zub, pa saznao da ima tumor: Niggor o teškoj borbi za zdravlje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Reper Igor Lazić, poznat kao Niggor, otkrio je da je imao tumor na mozgu, koji je slučajno otkriven prilikom snimanja zuba.

Nigor o borbi sa rakom mozga Izvor: YouTube/K1 televizija

Reper Igor Lazić poznatiji kao Niggor nedavno je progovorio o tragičnim detaljima iz svog života. Reper je imao tumor na mozgu, a tada je iskreno govorio o zdravstvenom problemu sa kojim se uhvatio u koštac.

"Slučajnim snimkom zuba, vidjela se sjenka u glavi… Otišao sam na preventivne preglede i otkrili su tumor! Bogu hvala sada sam dobro!", otkrio je Nigor, a zatim je dodao:

"Išao sam na terapije 8 ili 9 godina.. Radio sam sve što treba i Bogu hvala dobro sam! Nisam imao nikakve simptome sasvim slučajno je otkriveno", ispričao je on.

Jednom prilikom Nigor se dotakao borbe za potomstvo i otkrio da njegova supruga Suzana i on nemaju nikakvih zdravstvenih problema, ali da do sada nisu uspjeli da se ostvare kao roditelji.

"Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog pretjerane želje i ne uspijeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vrijeme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dijete, ne bih mu bio tata, nego dedo",  rekao je Nigor tada.

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59:07
REALNA PRIČA - IGOR LAZIĆ NIGGOR - 25.10.2022.
Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV


(Blic, MONDO)

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Tagovi

pjevači reperi zdravlje borba

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