Nastavljeno suđenje Toniju Cetinskom zbog kovid vakcine: Sestra "ne zna" da li ga je vakcinisala

Toni Cetinski još ranije negirao krivicu, a hrvatski mediji prenose da nije bio prisutan na današnjem suđenju

Izvor: Antonio Ahel/ATA images

U suđenju za aferu sa vakcinacijom, medicinska sestra Rumiha priznaje da je primila novac za lažno evidentiranje vakcinisanih, uključujući i Tonija Cetinskog.

"Radila sam kao medicinska sestra u Domu zdravlja Prečko, velikoj ambulanti sa mnogo pacijenata. Tokom pandemije kovida obavljala sam i poslove vakcinacije, pa sam, između ostalog, vakcinisala građane na Zagrebačkom velesajmu i u jednoj školi.

Imala sam ovlašćenje da unosim podatke o vakcinisanim osobama u registar, ali sam u njega unosila i podatke o ljudima koje nisam vakcinisala. Za to sam dobijala između 50 i 100 evra po osobi. Zbog toga sam na kraju optužena i sama sebi uništila život."

Ovo je danas, u nastavku suđenja pjevaču Toniju Cetinskom i još četvoro optuženih u takozvanoj aferi sa kovid-potvrdama, izjavila medicinska sestra Petra Rumiha.

Prema sopstvenom priznanju, ona je tokom 2021. godine, u vrijeme pandemije, lažno evidentirala vakcinaciju najmanje 242 osobe protiv kovida, za šta je primila oko 22.000 evra. Prema pojedinim nezvaničnim procjenama, broj osoba uključenih u ovu šemu mogao bi da bude veći od hiljadu.

Saslušana je kao svjedok

Petra Rumiha je na suđenju saslušana kao svjedok. U martu 2024. godine sklopila je sporazum sa USKOK, nakon čega je osuđena na dvije i po godine zatvora, od čega je godinu dana morala da provede iza rešetaka, dok je ostatak kazne uslovan uz rok provjere od pet godina.

Pored nje, USKOK je za davanje mita optužio i 242 osobe koje su koristile lažne potvrde, među kojima je navodno bio i Cetinski, kao i više manje ili više poznatih ličnosti iz javnog života. Od ukupno 243 prvobitno optužena, gotovo svi su priznali krivicu i nagodili se sa tužilaštvom, dok su Cetinski i još četvoro optuženih ostali pri tvrdnji da nisu krivi.

Vidi opis Nastavljeno suđenje Toniju Cetinskom zbog kovid vakcine: Sestra "ne zna" da li ga je vakcinisala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATA images Br. slika: 11 11 / 11

"Nikada nisam srela Tonija Cetinskog. Poznajem ga samo iz medija kao pjevača. Niko od ovih optuženih nije bio moj pacijent. Moguće je da sam Cetinskog zaista vakcinisala na Velesajmu, ali to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim“, rekla je Rumiha odgovarajući na pitanja advokatice pjevača, koji danas nije prisustvovao suđenju.

Tužilaštvo je posebno zanimalo da li je Rumiha u vrijeme kada je u evidenciji navedeno da je vakcinisala Cetinskog bila na poslu ili na bolovanju.

"Bila sam na bolovanju. Slomila sam nogu i nisam radila dva do tri mjeseca“, izjavila je ona pred sudom.

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(Jutarnji.hr, MONDO)