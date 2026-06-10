Preminuo glumac iz filma "Kum": Srušio se u dnevnoj sobi, uzrok smrti i dalje misterija (Video)

Glumac Entoni Gidera, poznat po ulozi u filmu "Kum 3", preminuo je u 65. godini, tri nedjelje nakon što mu je srce iznenada stalo iz za sada nepoznatih razloga.

Izvor: Facebook/Entertainmen Tonight

Gidera je na filmskom platnu debitovao upravo u trećem nastavku kultne sage "Kum", gdje je igrao telohranitelja u glumačkoj postavi koju su činili Al Paćino, Dajan Kiton, Endi Garsija i Sofija Kopola.

Njegova supruga Valeri otkrila je da je 11. maja glumcu iznenada stalo srce i da se srušio u dnevnoj sobi njihovog doma u južnoj Kaliforniji.

Prema njenim riječima, glumac je hitno prebačen u bolnicu i priključen na aparate za održavanje života, na kojima je ostao naredne tri nedjelje.

Poštujući njegovu ranije izraženu želju, porodica je potom donijela odluku da bude isključen sa aparata i vraćen kući kako bi posljednje dane proveo u porodičnom okruženju.

Preminuo je u subotu, a prema navodima njegove supruge, ljekari do danas nisu uspjeli da utvrde zbog čega je njegovo srce iznenada otkazalo.

Rođen 1961. godine u San Francisku, Gidera je uspio da se probije u Holivudu prije nego što je napunio 30 godina, zahvaljujući ulozi tjelohranitelja u filmu koji je 1990. režirao Frensis Ford Kopola.

Njegov lik bio je zadužen za zaštitu mafijaša u usponu Vinsenta Manćinija, kog je igrao Endi Garsija. U filmu, Vinsent ulazi u ljubavnu vezu sa svojom rođakom Meri Korleone, koju je tumačila Sofija Kopola, ćerkom Majkla i Kej Korleone, likova koje su igrali Al Paćino i Dajan Kiton.

(Informer, MONDO)