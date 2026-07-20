Hospitalizovan Radiša Trajković Đani: Pjevaču pozlilo, evo u kakvom je stanju

Pjevač Radiša Trajković Đani hospitalizovan je u Beču zbog trovanja.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Pjevač Radiša Trajković Đani hospitalizovan je u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. On je primljen u ustanovu jer je učestalo povraćao i bio malaksao.

Utvrđeno je da je došlo do trovanja zbog čega je morao da bude zadržan na bolničko liječenje.

Pogledajte njegove fotografije:

Ljekari sprovode terapiju i liječenje kako bi se pjevač čim prije oporavio.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procjene austrijskih ljekara.

Telegraf/ MONDO