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Hospitalizovan Radiša Trajković Đani: Pjevaču pozlilo, evo u kakvom je stanju

Hospitalizovan Radiša Trajković Đani: Pjevaču pozlilo, evo u kakvom je stanju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Pjevač Radiša Trajković Đani hospitalizovan je u Beču zbog trovanja.

Hospitalizovan Radiša Trajković Đani Izvor: Kurir TV/Screenshot

Pjevač Radiša Trajković Đani hospitalizovan je u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. On je primljen u ustanovu jer je učestalo povraćao i bio malaksao.

Utvrđeno je da je došlo do trovanja zbog čega je morao da bude zadržan na bolničko liječenje.

Pogledajte njegove fotografije:

Ljekari sprovode terapiju i liječenje kako bi se pjevač čim prije oporavio.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procjene austrijskih ljekara.

Telegraf/ MONDO

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Đani pjevači

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