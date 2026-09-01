logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spajali žice i upalili ga šrafcigerom: Scena s Hale Beri u "stojadinu" jedna od najgledanijih na Netfliksu (Video)

Spajali žice i upalili ga šrafcigerom: Scena s Hale Beri u "stojadinu" jedna od najgledanijih na Netfliksu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Scena u filmu "The Union" u kojoj glumica Hale Beri vozi čuveni Zastava model oduševio je gledaoce širom regiona.

Scena s Hale Beri u "stojadinu" jedna od najgledanijih Izvor: pritnscreen/x/Ante Kovač

Jedan od najpopularnijih filmova prošle godine na Netfliksu bio je "The Union" sa Hale Beri i Mark Volbergom u glavnim ulogama.

Zanimljiv zaplet i slavna imena, privukli su pažnju publike širom svijeta, a onih na Balkanu par zanimljivih scena. Za sve "jugonostalgičare" u filmu su obezbijeđeni prigodni kadrovi.

Slavna ljepotica se u komičnom krimi trileru vozi, ni manje ni više nego "stojadinom", koji je bio jedan od najpopularnijih automobila stare Jugoslavije.


Mark i Hale u pomenutoj sceni privatnim avionom dolaze u Hrvatsku, a poznati zavodnik obija prvi automobil na koji naiđe, a to je čuveni Zastava model koji se decenijama proizvodio u Kragujevcu.

Korisnici društvenih mreža nisu mogli da ne prokomentarišu ovaj momenat, a svi su bili oduševljeni "stojadinom". 

Pogledajte ovu scenu:

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hale Beri stojadin film

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA