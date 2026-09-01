Spajali žice i upalili ga šrafcigerom: Scena s Hale Beri u "stojadinu" jedna od najgledanijih na Netfliksu (Video)

Scena u filmu "The Union" u kojoj glumica Hale Beri vozi čuveni Zastava model oduševio je gledaoce širom regiona.
Jedan od najpopularnijih filmova prošle godine na Netfliksu bio je "The Union" sa Hale Beri i Mark Volbergom u glavnim ulogama.
Zanimljiv zaplet i slavna imena, privukli su pažnju publike širom svijeta, a onih na Balkanu par zanimljivih scena. Za sve "jugonostalgičare" u filmu su obezbijeđeni prigodni kadrovi.
Slavna ljepotica se u komičnom krimi trileru vozi, ni manje ni više nego "stojadinom", koji je bio jedan od najpopularnijih automobila stare Jugoslavije.
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Mark i Hale u pomenutoj sceni privatnim avionom dolaze u Hrvatsku, a poznati zavodnik obija prvi automobil na koji naiđe, a to je čuveni Zastava model koji se decenijama proizvodio u Kragujevcu.
Korisnici društvenih mreža nisu mogli da ne prokomentarišu ovaj momenat, a svi su bili oduševljeni "stojadinom".
Pogledajte ovu scenu:
U novom filmu Marca Wahlberga i Halle Berry - The Union, imamo "lijepu" reklamu pic.twitter.com/EKp3NMAfhL— Ante Kovač (@AnteKova7)August 17, 2024
(Mondo.rs)