Kada se taj film prikazuje, ustaje iz sobe i izlazi: Tom Henks otkrio koju svoju scenu ne može da podnese

Iako iza sebe ima jednu od najuspješnijih holivudskih karijera, Tom Henks priznaje da i danas kritički posmatra pojedine trenutke iz svojih filmova.

Izvor: Shutterstock/Tinseltown

Tokom gostovanja u podkastu "The Rest Is Entertainment", oskarovac Tom Henks (69) je govorio o scenama za koje smatra da nisu ispale onako kako je želio.

Henks je objasnio da rijetko ponovo gleda svoje filmove, jer se njegovo mišljenje o određenim izvođenjima uglavnom ne mijenja. Kako kaže, u gotovo svakom projektu može da prepozna trenutke za koje vjeruje da nisu dostigli nivo koji je očekivao.

"Ne gledam te filmove nakon prvog gledanja, jer se oni nikada ne mijenjaju. Postoje filmovi koji imaju scene koje ne mogu da gledam zato što nisam uspio da postignem ono što sam želio. Ponekad su to baš najvažnije scene. Jednostavno, nisam uspio. Znam to. I bio sam ometen raznim stvarima", istakao je glumac.

Kao primjer je izdvojio film "Izgnanik" ("Cast Away"), u kojem tumači Čaka Nolanda, čovjeka koji nakon dugogodišnje izolacije na pustom ostrvu, pokušava da se vrati nekadašnjem životu. Glumac posebno izdvaja scenu ponovnog susreta sa Keli, koju je tumačila Helen Hant. Naime, on smatra da upravo u tom dijelu filma njegova interpretacija nije bila dovoljno ubjedljiva.

"Postoji trenutak koji mi je bolan. Čak se vraća u Kelinu kuću i vraća joj sat, a postoji jedan momenat u kojem mislim da jednostavno nisam prisutan. To je samo kadar u kojem se okrećem prema kameri", objasnio je Henks.

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Prema njegovim riječima, problem nije bio u samoj sceni, već u načinu na koji je odigrao jedan detalj:

"Napravio sam gest koji mi djeluje lažno. To sam ja, a ne Čak. Ako se film prikazuje na televiziji, ustajem i izlazim iz sobe prije nego što ta scena počne."

Henks navodi da je tek nakon premijere i gledanja završene verzije filma postao svjestan onoga što mu smeta u toj sekvenci.

"Tek kada sam pogledao gotov film, shvatio sam to. Mislim da smo tada samo žurili dalje, a ja jednostavno nisam bio potpuno prisutan u toj sceni", rekao je on.

Na pitanje da li ponekad sebi priznaje da je neku scenu izveo izuzetno dobro, glumac je odgovorio da takve trenutke rijetko analizira:

"To se dešava samo kada se uopšte ne sjećam kako sam to uradio. Ali, ne zadržavam se na tome. Ne sjedim i ne govorim: 'Pogledajte ovaj film. Pogledajte ovu scenu, ovdje smo zaista pogodili.' Kada gledam, jedino što pomislim jeste: 'Bilo mi je hladno. Izgleda kao da mi je toplo, ali sam se tog dana smrzavao.' Ili: 'Ta brada je bila ljepljiva.'"

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(Nova / MONDO)