Kćerka Toma Henksa šokirala pričom o zlostavljanju u djetinjstvu: "Frižider je bio prazan, a dvorište puno izmeta"

Elizabet Henks otkrila je kako je razvod njenih roditelja uticao na rane godine nje i njenog brata Kolina, te iznijela jezive detalje svog odrastanja u memoarima koji uskoro izlaze.

Elizabet Henks, kćerka slavnog glumca Toma Henksa (68) i njegove prve supruge Samante Luis, najavila je svoje memoare "The 10: A Memoir of Family And The Open Road", u kojima je progovorila o burnom djetinjstvu i komplikovanom odnosu s majkom.