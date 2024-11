Legendarni glumac zbog ljubavi prešao u pravoslavlje: "Bio sam religiozni fanatik, i katolik i mormon i nazarećanin"

Tom Henks odlučio je da se krsti i pređe u pravoslavlje zbog teške bolesti koja ga je mučila, a da toga nije ni bio svjestan.

Jedan od omiljenih glumaca, Tom Henks, poznat je kao veteran holivudske industrije, ali malo ljudi zna kroz kakvu je agoniju prolazio. Iako uspješan i cijenjen zbog svog bogatog filmskog opusa, suočavao se s teškim ličnim izazovima, i zdravstvenim problemima koji su uticali na njegov život. Ova borba ostala je neprimećena za mnoge njegove obožavaoce.

Tom i njegova supruga Rita Vilson, sinoć su zablistali na svečanom događaju u Kaliforniji. Srećni i zagrljeni, pojavili su se na crvenom tepihu, kako bi još jednom pokazali čitavom Holivudu i svetu šta znači imati srećan tridesetrogodišnji brak.

Ovaj 68-godišnji glumac nikada nije krio koliko mu znači podrška njegove supruge, koja je takođe glumica, i često ističe da je ona ključ njegovog uspjeha. "Stojim ovde jer me je žena sa kojom dijelim život naučila šta je ljubav i svaki dan mi to pokazuje," izjavio je Henks u javnosti.

Prema njegovim riječima, njihova romansa počela je još davne 1972. godine, kada ju je prvi put primetio na velikom platnu. Ipak, nije se ponašao u skladu sa svojim osjećanjima sve do sredine 1980-ih. Njihov put se ukrstio kada su se upoznali na snimanju jedne TV serije 1981. godine, gdje je Rita imala gostujuću ulogu. Tom je odmah osjetio posebnu povezanost između njih, i pitao je Ritu da li i ona osjeća isto:

"Rita i ja smo se samo pogledali i - to je bilo to. Pitao sam Ritu da li je to prava stvar za nju, i to se jednostavno nije moglo poreći."

Njihovi životi ponovo su se ukrstili 1985. godine, kada su zajedno glumili u filmu "Dobrovoljci". Nakon završetka snimanja, Tom je bio oduševljen Ritom i rekao je da su, kada su se prvi put sreli znali da su na pravom mjestu. Ipak, tada su i dalje bili samo prijatelji, jer je Tom u to vrijeme još uvijek bio u braku sa Samantom Luis, s kojom je imao dvoje djece, ali su se razveli 1987. godine. Bez obzira na njegov bračni status, Tom i Rita su svoju vezu potvrdili u decembru 1986. godine, tokom njegovog razvoda od Samante.

Iako mnogi idealizuju njihov brak, Henks priznaje da je ponekad bio "pakao", ali oboje su svjesni da će zajedno prevazići sve prepreke koje im se nađu na putu.

Zvijezda "Foresta Gampa" i "Zelene milje" ima ukupno četvoro djece - dvoje iz prvog braka i dvoje sa Ritom Vilson. Sva njegova djeca bave se glumom, a najpoznatiji i najuspešniji među njima je Kolin Henks.

Prelazak u pravoslavlje

Jednom prilikom je ispričao kako je prešao u pravoslavlje, ističući svoju duhovnu potragu kroz godine. "Kao tinejdžer, bio sam religiozni fanatik: katolik, mormon, nazarećanin, a čak sam se interesovao i za jevrejsku vjeru. Međutim, nakon što sam odgledao film Odiseja u svemiru 2001, postao sam najglasniji pobunjenik protiv religije", otkrio je.

Kao suprug pravoslavne Grkinje Rite Vilson, Tom je imao priliku da se detaljno upozna s njenom vjerom, koja joj je veoma važna. Nakon što je razmotrio sve aspekte, odlučio je da se pokrstiti, vjerujući da je to bio ispravan izbor. "Rita i ja redovno odlazimo u našu grčku crkvu, ali to ne znači da ne bih volio da istražujem i šire teme. Obožavam da obilazim svemirske centre i planetarijume," dodao je glumac, naglašavajući svoj interes za nauku i kosmos.

Borba sa zdravljem

Prije nekoliko godina, Tom Henks je u emisiji Dejvida Letermana otkrio da se bori sa dijabetesom, a nedavno je podelio kako je svojim nepažljivim načinom života doprineo razvoju ove bolesti.

"Pripadam lenjoj američkoj generaciji. Bio sam težak. Gledali ste me u filmovima, znate kako sam izgledao. Bio sam totalni idiot. Mislio sam da to mogu da izbjegnem tako što ću skloniti tijesto iz čizburgera. Ipak, to zahtijeva mnogo više. Moj doktor mi je rekao da, ako dostignem željenu težinu, mogu da se izliječim od dijabetesa tipa 2," otkrio je legendarni glumac.

Od tada, Tom je značajno smršao, a dok su neki spekulisali da se priprema za neku novu ulogu, drugi su se brinuli o njegovom zdravlju. Zbog dijabetasa Henks je promenio način života, a na prvom mjestu ishranu. Takođe, počeo je i da redovno trenira.

"To može da bude bilo šta: traka za trčanje, hodanje ili šetnja sa psom, ali mora da traje jedan sat svakog dana", dodao je glumac za kraj.

