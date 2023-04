TOM HENKS, SRPSKI ZET I NAJZGODNIJA RIJALITI ZVIJEZDA: Ovo su holivudske zvijezde koje danas slave Uskrs!

Manekenke, rijaliti zvijezde i oskarovci danas slave Uskrs

Većina holivudskih zvezda slavi Uskrs po gregorijanskom kalendaru, a neki od njih Uskrs obilježavaju danas. Uskrs danas slave Tom Henks i Kristijan Bejl, rijaliti zvijezda Kim Kardašijan, manekenka Naomi Kembel i glumica Dženifer Aniston, glumice Mila Jovović i Tina Fej i glumac Džonatan Džekson.

Naomi Kembel postala je vjernik Ruske pravoslavne crkve dok je bila u vezi sa ruskim tajkunom Vladislavom Doronjinom. Kim Kardašijan je rođena u Los Anđelesu, ali je poreklom Jermenka, četvrta generacija iseljenika iz Jermenije, a njeni preci su živjeli na teritoriji koja se danas nalazi u Turskoj.

Dženifer Aniston je pravoslavno hrišćanstvo naslijedila od oca Džona Anistona. On je rođen kao Janis Anastasakis na Kritu. Glumica je davala dobrotvorne priloge za crkvu pod okriljem Vaseljenske patrijaršije.

Toma Henksa je ljubav "naterala" da postane pravoslavac. Kada se drugi put oženio koleginicom Ritom Vilson, slavni oskarovac je odlučio da postane pravoslavac. Ritin otac je iz Bugarske, dok joj je majka Grkinja porijeklom iz Albanije.

Džejms Beluši je rođen u Čikagu, a njegovi roditelji su emigrirali iz jednog albanskog sela nedaleko od granice s Grčkom. Džejms je pripadnik Albanske pravoslavne crkve i ponosan je na svoje korijene. Glumac je s porodicom tokom osamdesetih godina stalno posjećivao Srpsku pravoslavnu crkvu u Los Anđelesu, prije nego što je krajem devedesetih pružio podršku nezavisnosti Kosova.

Kristijan Bejl krenuo je stopama Toma Henksa i svoju vjeru promijenio zbog ljubavi prema manekenki srpskog porijekla, Sibi (Sandre) Blažić. Glumac je pravoslavnu vjeru primio nakon ženidbe sa Sibi, davne 2000. godine.

Mila Jovović, odnosno Milica Bogdanovna Jovović, rođena je u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora. Glumica je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Džonatan Džekson prešao u pravoslavlje 2012. godine, dok je pre toga bio protestant. Kada je primio jednu od Emi nagrada, glumac se zahvalio i monasima na Svetoj gori, koji se neprestano mole za spas svijeta.

"Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumio da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vjera ostala ista tokom celih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelijepe. Shvatio sam da nema drugog mjesta na kome želim da budem. Prije toga sam bio protestant. Cijela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine", rekao je jednom prilikom.