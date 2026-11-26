Ranko Škrbić izabran je danas za rektora Univerziteta u Banjaluci, a odluku o njegovom imenovanju podržalo je 26 članova Senata, dok je jedan bio protiv.

Izvor: Srna

Škrbić je rekao da će u narednom četvorogodišnjem mandatu raditi na realizaciji programa koji je ranije najavio, a koji će se odvijati u nekoliko faza.

"Posebna pažnja biće posvećena modernizaciji nastavnih planova i programa, razvoju nauke i jačanju saradnje sa privredom. Planiramo da radimo na razvoju posebnih habova koje će nam privreda postaviti", rekao je Škrbić novinarima nakon sjednice Senata.

On je naveo da će jedan od prioriteta biti i internacionalizacija Univerziteta, kao i njegovo kadrovsko podmlađivanje, kako bi mladim ljudima bilo omogućeno brže napredovanje.

Škrbić je najavio da će o tome razgovarati sa Vladom Republike Srpske, posebno o mogućnostima budžetske podrške za zapošljavanje mladih kadrova.

Među planovima su i infrastrukturni projekti, među kojima je i preseljenje fakulteta sa starog kampusa u novi.

"Nastojaćemo da povećavamo akademsku zajednicu kako bi naše društvo osjetilo korist", rekao je Škrbić.

Javni konkurs za izbor rektora objavljen je 3. novembra, nakon odluke Senata Univerziteta od 29. oktobra, a bio je otvoren osam dana.

Škrbić je bio jedini kandidat koji se prijavio na konkurs.

On je 18. avgusta izabran za vršioca dužnosti rektora na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

(Mondo)