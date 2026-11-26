Obilna kiša koja je tokom noći zahvatila Hercegovinu nastavila je padati i jutros, pri čemu je najviše padavina zabilježeno u Bileći (85 litara po kvadratnom metru), dok je za mostarsku regiju do ponoći na snazi narandžasto upozorenje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) od sedam časova, nakon Bileće najviše kiše u posljednja 24 sata palo je u Neumu (70 litara) i Mostaru (69 litara), dok su u Gacku izmjerena 64 litra po kvadratnom metru, prenosi Klix.

Za područje Mostara danas je upaljen narandžasti meteoalarm jer se očekuje novih 30 do 60, a lokalno i do 70 litara kiše po kvadratnom metru. Meteorolozi upozoravaju na moguće plavljenje imovine i saobraćajnica, prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom, pa čak i manje evakuacije.

Istovremeno, Agencija za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara izdala je upozorenje na moguće vanredno hidrološko stanje od 26. do 28. novembra. Porast vodostaja očekuje se na Neretvi i Vrioštici, kao i na vodotocima u slivu Tihaljina – Mlade – Trebižat, uz rizik od izlijevanja manjih vodotoka, bujica i urbanih poplava.

S druge strane, na području Trebinja su tokom noći pala 62 litra kiše po metru kvadratnom, a duvao je i jak vjetar brzine veće od 70 kilometara na čas, javlja Srna. Direktor Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" Stevan Bekan izjavio je da za sada nema prijava građana o nastaloj šteti.

"Kiša je najviše problema izazvala na saobraćajnicama, ali je sada situacija mnogo bolja, a nadležne službe su na terenu", rekao je Bekan za Srnu.

Prema prognozama meteorologa, nastavak padavina u Hercegovini očekuje se i sutra, kao i tokom predstojećeg vikenda.