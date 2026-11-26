Na magistralnom putu Banjaluka – Prijedor, u naselju Potkozarje, danas se prevrnuo kamion, što je izazvalo saobraćajni kolaps i višesatne gužve na ovom putnom pravcu, ali i na okolnim cestama.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Kako javljaju vozači sa terena, nakon nezgode uslijedila je potpuna obustava saobraćaja, dok se vozila sada propuštaju naizmjenično, jednom kolovoznom trakom.

Prema fotografijama sa mjesta događaja, teretno vozilo je završilo popriječeno preko kolovoza, a velika količina tereta i kamenja rasula se po asfaltu, što dodatno otežava odvijanje saobraćaja.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS) potvrdili su da je do zastoja došlo usljed prevrtanja teretnog vozila.

"Zbog prevrtanja teretnog vozila, saobraćaj se na putnom pravcu Banjaluka – Prijedor, u mjestu Potkozarje, odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom. Policijski uviđaj je još uvijek u toku", naveli su iz AMS RS.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Iako su pojedini vozači pokušali izbjeći gužve koristeći alternativne pravce, situacija na terenu pokazuje da su se velike kolone formirale i na uskim lokalnim saobraćajnicama.

"Kroz Mišin Han je zaglavilo, nemojte ići, zaustavljen je saobraćaj. Nemojte ići ni sporednim cestama, ovdje je haos", upozoravaju vozači koji su se zatekli u koloni.

Vozačima koji planiraju putovanje na ovoj relaciji savjetuje se maksimalan oprez i strpljenje do završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila i rasutog tereta sa kolovoza.