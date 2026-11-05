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Saobraćajna nezgoda u tunelu Igman: Smrskan automobil, otežan saobraćaj prema Tarčinu

Saobraćajna nezgoda u tunelu Igman: Smrskan automobil, otežan saobraćaj prema Tarčinu

Autor Dušan Volaš
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Zbog saobraćajne nezgode koja se danas dogodila u tunelu Igman na auto-putu A1, na dionici Sarajevo zapad - Lepenica, saobraćaj se odvija usporeno, a na jednom od putničkih vozila pričinjena je velika materijalna šteta.

Saobraćajna nezgoda u tunelu Igman: Smrskan automobil, otežan saobraćaj prema Tarčinu Izvor: Shutterstock

Jedno putničko vozilo ima potpuno uništen prednji dio usljed siline udara, pri čemu su se u kabini aktivirali i vazdušni jastuci. Dijelovi smrskanog automobila razbacani su po obje saobraćajne trake.

Iza mjesta nezgode formirala se kolona u kojoj stoje kamion, kombi i više putničkih automobila. Mnogobrojni vozači i putnici su izašli iz svojih vozila i u tunelu čekaju na završetak policijskog uviđaja i uklanjanje vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srednjobosanskog kantona za sada nemaju zvaničnih informacija o detaljima nesreće, kao ni o eventualno povrijeđenim osobama, javili su sarajevski mediji.

"Zbog saobraćajne nezgode na auto-putu A1, dionica Sarajevo zapad - Lepenica, smjer prema Tarčinu, kroz tunel Igman saobraća se usporeno i otežano", saopšteno je iz BIHAMK-a.

Vozačima koji putuju prema Tarčinu i Mostaru savjetuje se dodatni oprez i strpljenje dok se saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti ne normalizuje.

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