"Beba mi je na aparatima, a on na slobodi": Ispovijest oca u čiji auto je udario pijani Zemunac (24) kod Čačka

Ispovijest oca u čiji automobil je udario pijani vozač iz Zemuna nakon prolaska na crveno svijetlo kod Čačka.

Izvor: Rina/ustupljena fotografija

Tokom noći subote na nedjelju 1. novembra dogodila se teška saobraćajna nesreća na obilaznici oko Čačka kada je vozač "mercedesa" B.L. (34) iz Zemuna prošao na crveno svjetlo na semaforu u pijanom stanju (izmjereno 1,54 promila alkohola u krvi) udario četvoročlanu porodicu u automobilu. Otac porodice koja je zadobila teške povrede se oglasio za agenciju "RINA".

"Išli smo iz pravca Konjevića, bili smo prvi na semaforu. Krenula je kolona, mi prvi, i pred sam izlazak on je proletio na crveno i pravo u nas.

Sve se vidjelo, sve svjedoci i kamere. Cela kolona iza nas je svjedočila, jer su svi za nama krenuli na zeleno svjetlo.

Meni je pukla ruka, noga povrijeđena, od bola i otoka ne mogu da gazim na nju. Supruga ima nagnječenje grudnog koša i površinske rane po nogama, a sin na glavi, u predjelu slijepoočnice, ima izderanu kožu i otok, opisuje on povrede. Beba nam se bori za život, samo se molimo da nam ona bude dobro", kaže zabrinuti muškarac.

Razbesnelo ga je to što je vozač "mercedesa" pušten da se brani sa slobode. Strahuje od blage kazne za vozača "mercedesa".

"Kažu da je priznao krivicu i da je zato pušten da čeka suđenje na slobodi. Ne znam šta je imao da prizna kad je stvar jasna.

Pijan je, i sve je htio da nas pobije. Strah me da će umjesto zatvora dobiti samo novčanu kaznu pošto mu je ovo prvo krivično djelo", dodao je on.