Pijan prošao kroz crveno i udario u auto sa porodicom: Beba teško povrijeđena, protiv vozača podnijeta krivična prijava

U saobraćajnom udesu kod Čačka povrijeđeni su roditelji i njihovo dvoje djece.

Izvor: Rina

Policija u Čačku podnijeće danas krivičnu prijavu protiv B. L. (34) iz Zemuna i privesti ga na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo zbog toga što je, kako se sumnja, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su povređeni dvoje maloljetne djece i njihovi roditelji, prenosi agencija Tačno.

U saopštenju Policijske uprave Čačak navodi se da će B. L. pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva privesti na to saslušanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je sinoć na putu Požega-Preljina na obilaznici oko Čačka, upravljajući "mercedesom" sa 1,54 promila alkohola u organizmu, prošao na crveno svjetlo na semaforu, gdje se saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom i udario u vozilo marke "fijat" koji se kretao iz suprotnog smjera.

U toj nezgodi povrede su zadobili vozač "fijata" (28) i putnici - dvoje djece i žena (24).

Vozaču je određena mera zadržavanja do 12 časova po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja.

Kako je ranije prenio Tanjug, jednomjesečna beba je zbog povrede glave transportovana u Klinički centar Beograd.

Majka, otac i sin star godinu dana zadobili su lake tjelesne povrede i nakon ukazane medicinske pomoći pušteni su na kućno liječenje, navodi se u saopštenju Opšte bolnice Čačak.