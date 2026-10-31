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Udes kod Banjaluke: Povrijeđen suvozač u Krupi na Vrbasu, saobraćaj više nije u prekidu

Udes kod Banjaluke: Povrijeđen suvozač u Krupi na Vrbasu, saobraćaj više nije u prekidu

Autor Dušan Volaš
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U saobraćajnoj nezgodi dva automobila koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu povrijeđen je suvozač u jednom vozilu. Saobraćaj se na dionici puta Banjaluka - Crna Rijeka trenutno odvija naizmjenično jednom trakom.

Saobraćajna nezgoda - ilustracija Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 12.10 časova prijavljeno je da se dogodila saobraćajna nezgoda u mjestu Krupa na Vrbasu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Portparol banjalučke Policijske uprave Milana Stojanović potvrdila je da je u sudaru povrijeđen suvozač, te da se saobraćaj na ovoj dionici više ne nalazi u potpunom prekidu, već da se vozila propuštaju naizmjenično.

Prethodno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno da je zbog ove saobraćajne nezgode, kod skretanja za mjesto Krmine, saobraćaj bio potpuno obustavljen.

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