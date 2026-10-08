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Teška saobraćajka kod Livna: Prevrnulo se ambulantno vozilo s pacijentom, više osoba povrijeđeno

Teška saobraćajka kod Livna: Prevrnulo se ambulantno vozilo s pacijentom, više osoba povrijeđeno

Autor Dušan Volaš
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Više osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas poslijepodne na području Livna, kada je došlo do prevrtanja ambulantnog vozila u kojem se nalazio pacijent.

Više osoba povrijeđeno pri prevrtanju sanitetskog vozila kod Livna Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 za portal "Klix" je potvrđeno da se nezgoda dogodila na putnom pravcu između Kupresa i Šuice.

Prema navodima dežurnog operativnog, iz za sada nerazjašnjenih okolnosti prevrnulo se ambulantno vozilo koje pripada jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

U trenutku nesreće, vozilo je vršilo transport pacijenta.

Svi povrijeđeni su hitno prevezeni u Dom zdravlja Livno radi ukazivanja medicinske pomoći, a tačan stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na licu mjesta nalaze se službenici Policijske uprave Livno koji obavljaju uviđaj, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja o uzrocima koji su doveli do ove nezgode.

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Livno udes saobraćajka

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