Demonstracije su danas organizovane u više od 25 evropskih država i očekuje se da će biti nastavljene i tokom vikenda u sklopu koordinisanog međunarodnog protestnog pokreta, prenosi "Evronjuz".

Izvor: Leo Malon/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Demonstracije su uslijedile nakon višesedmičnih protesta oko rasta stambenih troškova, pogoršanja uslova obrazovanja i uvećanja vojne potrošnje sa zahtjevima za dodatno finansiranje zdravstvene zaštite i socijalnih izdavanja.

U Italiji demonstranti zahtjevaju veće plate i bolje javne usluge dok je italijanski sindikat "CGIL" organizovao jednodnevni štrajk i demonstracije na više od stotinu lokacija.

Planirani štrajkovi radnika vazdušnog saobraćaja otkazani su danas, mada su nove i odvojene obustave rada aerodromskog osoblja zakazani za nedjelju 22. novembra na aerodromima u Milanu i Veneciji.

Slični protesti danas su održani u Hrvatskoj, Austriji i NJemačkoj. U Hrvatskoj su studenti bojkotovali nastavu i protestovali su u više od deset gradova sa zahtjevom za više investicija u obrazovanje, stambeno zbrinjavanje i javne usluge a manje izdvajanja za vojsku.

U Austriji se više stotina ljudi okupilo ispred Univerziteta u Beču radi protesta predvođenih mladima koji traže dodatne investicije za obrazovanje a manje u naoružanje. Policija je rastjerala demonstrante nakon prijavljenih nereda. Upotrebljen je biber sprej i izvršeno je nekoliko hapšenja.

U NJemačkoj su demonstranti, takođe tražili više finansija za obrazovanje i protive se mogućem povratku obavezne vojne službe.