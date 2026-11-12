Španija na nogama zbog stambene krize: Prvi generalni štrajk poslije 14 godina, protesti prerasli u sukobe s policijom

Širom Španije održan je prvi generalni štrajk u posljednjih 14 godina zbog visokih kirija i cijena nekretnina.

Izvor: RTVE Noticias/Youtube/printscreen

Milioni radnika u Španiji obustavili su u srijedu rad, zbog čega su bili poremećeni poslovanje preduzeća i javni prevoz širom četvrte najveće ekonomije evrozone. Hiljade građana izašle su na ulice najvećih gradova kako bi protestovale zbog naglog rasta kirija i cijena nekretnina, prenosi AP.

Aktivisti koji se bore za pravo na stanovanje nadaju se da će masovni protesti dovesti do strožih propisa za zaštitu stanara i suzbijanja špekulacija na tržištu nekretnina. Istovremeno, španska ljevičarska vlada nastoji da mobiliše birače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za kraj novembra, dok joj ankete ne idu u prilog.

Generalni štrajk, održan pod sloganom "Plate. Stanovanje. Cijene.", prvi je u Španiji poslije 14 godina i prvi čiji je glavni pokretač nezadovoljstvo zbog stambene krize.

Štrajk je kulminirao okupljanjima radnika i građana u centrima Barselone i Madrida, dok su protesti održani i u drugim gradovima.

Organizatori su tvrdili da je ulicama Barselone marširalo 400.000 ljudi, dok su gradske vlasti procijenile da ih je bilo 55.000. Demonstranti su nosili veliki transparent sa porukom "Živjeti, a ne samo preživljavati".

Prema procjenama španskih zvaničnika, u Madridu se okupilo oko 120.000 demonstranata, uprkos jakoj kiši.

Right now: Several burning barricades in Barcelona following the demonstration over the general strike in Spain. https://t.co/sQV1NVToHk — Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello)November 11, 2026

Sukobi sa policijom i požari u Barseloni

Nakon mirnog protesta u Barseloni, pojedini demonstranti, uglavnom mlađi, počeli su da razbijaju izloge poznatih prodavnica u ulici Paseo de Gracija, jednoj od glavnih trgovačkih avenija.

Ispred prodavnica palili su manje vatre, a oštećen je i ulaz u prodavnicu kompanije Apple. Demonstranti su zapalili kontejnere i bacali pirotehnička sredstva na policajce, koji su intervenisali u opremi za razbijanje demonstracija i oklopnim vozilima.

Tokom dana metro i gradski autobusi u Barseloni nisu saobraćali van perioda najvećih gužvi. Saobraćaj na ulicama bio je znatno slabiji nego inače, mada su mnogi manji lokali, poput kafića, ostali otvoreni.

Karlos Ferer (45), radnik korisničke podrške koji je pokušavao da se vozom vrati iz Barselone u Alikante, smatra da su ponekad neophodne radikalne mjere kako bi vlasti promijenile politiku.

"Vlasti moraju da osjete pritisak građana kako bi nešto preduzele", rekao je Ferer.

BARCELONA’S MAIN ROADS LEFT IN CHAOS AS NATIONWIDE STRIKE PARALYZES SPAIN!Major roads across Barcelona have been disrupted as protesters block traffic and stage demonstrations during Spain’s nationwide general strike. Footage shows the aftermath of the industrial action, with barricades, road closures and severe traffic disruption.The November 11 strike, backed by major trade unions, is demanding affordable housing, higher wages and action against the rising cost of living. https://t.co/k2Q1MISqiJ — Nova Intel (@intel_nova)November 11, 2026

Hiljade ljudi na ulicama Madrida uprkos kiši

Kako se spuštalo veče, široki bulevar Paseo del Prado u Madridu pretvorio se u more kišobrana, dok su se demonstranti okupljali uprkos neprekidnoj kiši.

Među njima je bila i Almudena Lopes (74), koja je sa suprugom došla na protest zbog budućnosti svoje djece.

"Moj sin ima 43 godine i još nema sopstveni stan jer ne može da ga priušti", rekla je Lopesova.

Objasnila je da njen sin, zaposlen u IT sektoru, mora da iznajmljuje malu sobu u stanu koji dijeli sa drugim ljudima.

"Kada sam bila mlada, ako ste imali fakultetsku diplomu, mogli ste da pronađete posao i, uz nešto štednje i odricanja, uspijete da riješite stambeno pitanje. Danas je situacija potpuno drugačija", ispričala je ona.

Iako su generalni štrajk organizovala dva najveća španska sindikata, značajnu ulogu imali su aktivisti pokreta za pravo na stanovanje, uglavnom mlađi ljudi koji su neposredno pogođeni visokim troškovima života.

"Ovaj štrajk je protiv onih koji zarađuju od rente, protiv špekulanata nekretninama, protiv velikih kompanija koje se bogate prodajom nekretnina i, naravno, protiv svih nivoa vlasti", izjavila je aktivistkinja Valerija Raku u Madridu.

"Želimo da pokažemo da imamo snagu da sami određujemo svoje zahtjeve i da ćemo nastaviti da se borimo, bez obzira na to ko je na vlasti", dodala je.

Sindikati tvrde da je štrajk uspio, poslodavci ga nazivaju neuspjehom

Sindikati su generalni štrajk ocenili kao uspješan, dok su organizacije poslodavaca iznijele potpuno drugačije podatke.

"Štrajk je premašio očekivanja sindikata", izjavio je Unai Sordo, generalni sekretar sindikata CCOO, jednog od dva organizatora štrajka u zemlji sa oko 22 miliona registrovanih radnika.

Sindikati CCOO i UGT saopštili su da je obustava rada bila posebno izražena u strateškim sektorima.

Prema njihovim podacima, učešće u štrajku iznosilo je 90 odsto u automobilskoj industriji i lukama, 85 odsto u mesnoj industriji, 82 odsto u sektoru odnošenja otpada i 75 odsto u energetici.

Mnoge škole i univerziteti bili su zatvoreni.

Međutim, najveće udruženje poslodavaca CEOE ocenilo je štrajk kao neuspješan, tvrdeći da je ukupno učešće radnika iznosilo svega pet odsto.

Today, THOUSANDS took to the streets of Barcelona, Spain, protesting the high cost of living and housing affordability. https://t.co/jrQjkpCvHP — Steve Hanke (@steve_hanke)November 11, 2026

I sindikati i poslodavci saglasili su se da je odziv bio veći u teškoj industriji i transportu, a znatno manji u trgovini i ugostiteljstvu.

Prema podacima španskog aerodromskog operatera AENA, otkazano je oko pet odsto letova planiranih za srijedu.

Tokom prvih sati štrajka prijavljeni su manji incidenti, uključujući sukobe sa policijom u blizini glavne veletržnice na periferiji Madrida.

Policija je na pojedinim mjestima upotrebila biber-sprej protiv demonstranata.

Španska policija saopštila je da je širom zemlje uhapšeno 49 osoba zbog incidenata povezanih sa štrajkom.

Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. https://t.co/m5eAspu8H4 — Open Source Intel (@Osint613)November 11, 2026

Kirije gotovo udvostručene za deset godina

Prosječna kirija u Španiji gotovo se udvostručila tokom posljednje decenije, što sve više opterećuje kućne budžete i izaziva nezadovoljstvo građana.

Bijes je dodatno porastao nakon što je prošlog mjeseca iz stana u Madridu iseljena 87-godišnja žena.

Njena kasnija smrt izazvala je snažne reakcije javnosti, a žena poznata kao Marikarmen postala je simbol građana koji ne mogu da priušte sopstveni dom.

Izvor: RTVE Noticias/Youtube/printscreen

Aktivisti su upravo nakon njenog iseljenja pozvali na generalni štrajk, a ubrzo su dobili podršku velikih sindikata.

Među njihovim zahtjevima su automatsko produžavanje ugovora o zakupu radi zaštite stanara i druge mjere protiv stambene krize.

Sindikati istovremeno traže izgradnju većeg broja javnih stanova i novi sporazum o minimalnoj zaradi.

Protesti uoči parlamentarnih izbora

Nakon nedavnih protesta zbog slučaja Marikarmen, španski premijer Pedro Sančez raspisao je prijevremene izbore, nadajući se da će njegova ljevičarska koalicija osvojiti još jedan četvorogodišnji mandat.

Izbori su zakazani za 29. novembar.

Krajem oktobra dogodila se i teška željeznička nesreća, druga velika tragedija na španskim prugama ove godine, u kojoj je poginulo 69 ljudi. Posljedice nesreće dodatno su otežale Sančezovu predizbornu kampanju.

Politički analitičar Oriol Bartomeus, profesor političkih nauka na Autonomnom univerzitetu u Barseloni, smatra da bi štrajk mogao da pomogne socijalistima i drugim levičarskim strankama da ponovo usmjere pažnju javnosti na stambenu politiku.

"Socijalistima je potrebno da štrajk uspije i da ne bude nasilja, kako bi se predizborna kampanja ponovo usmjerila na pitanje stanovanja", rekao je Bartomeus za AP.

Sančez se tokom srijede nije mnogo oglašavao.

Ranije tokom nedjelje objavio je snimak na društvenoj mreži Iks, u kojem je podsjetio na ranija socijalna dostignuća, poput četrdesetočasovne radne nedjelje i nacionalnog zdravstvenog osiguranja, koja su proistekla iz borbe radničkog pokreta.

"Nije bilo lako, ali promijenili su Španiju", poručio je Sančez, upozoravajući da bi desničarske stranke smanjile finansiranje javnih usluga ukoliko dođu na vlast.

Sa druge strane, konzervativna Narodna partija i krajnje desničarski Voks optužili su sindikate da pokušavaju da pomognu Sančezu.

"Ovo je poklon sindikata njihovim političkim strankama uoči kampanje u kojoj je jasno da je ljevici potrebna sva moguća pomoć", izjavio je portparol Narodne partije Migel Teljado.

(Mondo.rs)