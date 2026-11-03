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Epilog tragedija u Španiji: Ministar saobraćaja podnosi ostavku nakon pogibije 69 ljudi

Epilog tragedija u Španiji: Ministar saobraćaja podnosi ostavku nakon pogibije 69 ljudi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente najavio je ostavku nakon druge željezničke nesreće u ovoj godini, u kojoj je poginulo 69 osoba.

španija voz nesreća Izvor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Puente je istakao da je odluku o ostavci donio nakon posljednje nesreće 28. oktobra, ali da je ostao na dužnosti kako bi riješio posljedice i preduzeo mjere da se slične nesreće ne bi dogodile u budućnosti.

"Ministar saobraćaja u zemlji poput Španije ne može ostati na dužnosti sa dvije ovako teške nesreće za manje od godinu dana", rekao je Puente u obraćanju poslanicima.

On je naveo da je o svojoj odluci obavijestio premijera Pedra Sančeza.

Stranka "Sumar" zatražila je ostavku Puentea, iako su naveli da ga ne smatraju krivim za nesreću, prenosi španski medij "El Pais".

Portparol stranke "ERC" Garbijel Rufian naveo je da ljudska greška ukazuje na to da je sistem bezbjednosti slab.

U sudaru vozova prošle sedmice nedaleko od grada Urda u centralnom dijelu Španije poginulo je 69 ljudi.

U drugoj željezničkoj nesreći u kojoj su početkom godine učestvovali vozovi istih kompanija poginulo je 46 osoba.

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