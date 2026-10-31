Nakon sudara vozova u Španiji: Identifikovano 36 žrtava teške nesreće, porodice čekaju vijesti

Identitet 36 ljudi poginulih u sudaru brzih vozova u Španiji prošle sedmice utvrđen je nakon obdukcija, saopštile su vlasti regiona Kastilja-La Manča.

Izvor: EPA/Ismael Herrero/EFE

Svih 69 pronađenih tijela podvrgnuto je obdukcijama u Institutu za sudsku medicinu u glavnom gradu pokrajine Toledu, južno od Madrida, saopštile su regionalne vlasti.

Identitet 36 žrtava nesreće sada je konačno utvrđen, a porodice 27 žrtava su obavještene, rekli su zvaničnici.

Vlasti su zamolile rođake nestalih putnika da dostave uzorke DNK kako bi se ubrzao proces identifikacije, navodi DPA.

U međuvremenu, oko 50 članova porodica i prijatelja i dalje čeka vijesti o svojim voljenima u centru za podršku u Toledu. Navodno gotovo 30 psihologa pruža pomoć.

Nesreća se dogodila u srijedu, 28. oktobra kada se brzi voz sudario sa vozom koji je stajao na pruzi u blizini opštine Urda u provinciji Toledo, oko 130 kilometara južno od Madrida.

Željeznička pruga između Madrida i Andaluzije i dalje je zatvorena u oba smjera.

Od približno 200 povrijeđenih putnika, 34 se i dalje liječi u četiri bolnice, a 15 njih je na intenzivnoj njezi.

Kvar sistema zaštite vozova LZB i moguće greške u donošenju odluka u madridskom željezničkom kontrolnom centru su u fokusu istrage.

Radio snimci koje su objavili mediji ukazuju na to da je mašinovođa voza "Renfe" dobio instrukcije od člana osoblja u kontrolnom centru u Madridu da nastavi sa normalnim radom, iako je sistem LZB i dalje bio van upotrebe, a drugi voz je ostao na pruzi.