U okviru projekta profesionalne orijentacije "Moj korak prema budućnosti", Udruženje za edukaciju djece „Mio Mondo" Banja Luka organizovalo je radionicu posvećenu zanimanjima novinara, televizijskog voditelja i urednika.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Svijet televizije mališanima je približila Sandra Marjanović, voditeljka i urednica Alternativne televizije. Djeca su imala priliku da učestvuju u pripremi televizijskog priloga i oprobaju se u ulozi voditelja i sagovornika, razvijajući pritom komunikacijske vještine, kreativnost i samopouzdanje.

"Znajući koliko je djeci teško privući pažnju, a još teže zadržati, smatram da ste sjajno osmislili radionice kako bi na jednostavan, ali zanimljiv način mališanima približili različita zanimanja. Drago mi je što sam bila dio vaše sjajne ideje i približila djeci posao novinara i voditelja. Sjajni ste i samo tako nastavite", poručila je Marjanović.

Riječ je o devetoj radionici u okviru projekta koji djeci od najranijeg uzrasta omogućava upoznavanje različitih zanimanja kroz praktičan rad i iskustveno učenje.

"Kroz ovaj projekat djeci približavamo različite profesionalne oblasti, podstičemo ih na istraživanje i aktivno učešće, omogućavajući im da kroz neposredno iskustvo razvijaju znanja i vještine značajne za dalje obrazovanje i život", istakao je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja.

Iz Udruženja su zahvalili Sandri Marjanović na prenesenom znanju i doprinosu realizaciji projekta, najavljujući nastavak predstavljanja zanimanja kroz saradnju sa stručnjacima iz različitih profesionalnih oblasti.

(Mondo)