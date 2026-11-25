U Bosni i Hercegovini je od 2022. do 2025. godine zabilježeno 39 femicida i 12 pokušaja femicida, dok je troje djece ubijeno, a 31 dijete ostalo bez majke, podaci su Fondacije "Udružene žene" iz Banjaluke.

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Prema podacima Fondacije, objavljenih povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 2022. godini zabilježeno je 11 femicida, u 2023. deset, u 2024. godini 13, a tokom 2025. godine pet slučajeva.

Većina ubistava počinjena je u porodičnom i partnerskom kontekstu, čak 84,61 odsto, dok je 74,35 odsto žena ubijeno u vlastitom domu. U 48,71 odsto slučajeva korišteno je ilegalno vatreno oružje i eksplozivne naprave.

Posebno zabrinjava podatak da je u 25,64 odsto slučajeva nasilje ranije bilo prijavljeno nadležnim institucijama, dok je 17,94 odsto žrtava prije ubistva prekinulo vezu i bilo izloženo proganjanju.

Iz Fondacije „Udružene žene“ upozoravaju da institucionalni odgovor i dalje nije ujednačen, uprkos uvođenju femicida kao posebnog krivičnog djela u Federaciji BiH 2025. godine. Navode da su prisutni propusti u procjeni rizika, nedostatak jedinstvenog sistema praćenja i mali broj pravosnažno okončanih postupaka.

Povodom početka kampanje "16 dana aktivizma", Fondacija poziva nadležne institucije na svim nivoima vlasti da usklade zakonodavni okvir, obezbijede dosljedno procesuiranje femicida i uspostave obavezan i nezavisan mehanizam praćenja svih slučajeva femicida i pokušaja femicida.

Traže i redovnu procjenu rizika u slučajevima prijavljenog nasilja, utvrđivanje odgovornosti službenih lica za eventualne propuste, kao i uspostavljanje mreže kriznih i referalnih centara za žrtve seksualnog nasilja na cijeloj teritoriji BiH.

Prema podacima tužilaštava, od 2020. do početka 2026. godine u BiH je zaprimljeno 237 predmeta koji se odnose na krivično djelo silovanja, dok je pred sudovima okončano 67 predmeta.

Fondacija ukazuje i na porast evidentiranih slučajeva nasilja u porodici. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj evidentiranih slučajeva povećan je sa 2.912 u 2024. na 3.397 u 2025. godini, što predstavlja rast od 16,4 odsto. Najizraženije povećanje zabilježeno je u Federaciji BiH, sa 1.741 na 2.297 slučajeva.

U osam sigurnih kuća u BiH tokom 2025. godine zbrinuto je ukupno 514 žena i djece koji su bili izloženi nasilju.

Iz Fondacije upozoravaju da finansiranje specijalizovanih servisa podrške i dalje u velikoj mjeri zavisi od organizacija civilnog društva i donatora, te zahtijevaju održivo i namjensko finansiranje iz javnih budžeta.

Procjene pokazuju da je za ove usluge u 2026. godini potrebno oko 4,73 miliona KM u Federaciji BiH i 2,45 miliona KM u Republici Srpskoj.

"Odgovor institucija mora da garantuje sigurnost i zaštitu od nasilja svim ženama u BiH", poručuju iz Fondacije „Udružene žene“, pozivajući na sistemske promjene i efikasniju zaštitu žena i djece izloženih nasilju.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Mondo)