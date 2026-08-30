Dovoljan je samo jedan klik: U BiH pokrenuta aplikacija "Prijavi nasilje"

U BiH počela je da radi aplikacija „Prijavi nasilje”, koja žrtvama omogućava da anonimno i bezbjedno, u nekoliko koraka, prijave nasilje nadležnim institucijama, a sistem pokriva cijelu zemlju i nudi direktan pristup policiji, SOS linijama i sigurnim kućama.

Izvor: Screenshot

Sistem obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu i omogućava pretragu i kontakt sa osam sigurnih kuća širom zemlje, nudi devet unaprijed pripremljenih obrazaca za prijavu, direktan pristup trima SOS linijama i broju 122, kao i detaljan bezbjednosni plan.

Aplikaciju je razvila inicijativa „Košnica”, a javnost je o njenom aktiviranju obavijestio poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo Faruk Selmanović, navodeći da je projekat nastao zahvaljujući građanima, nakon što vlasti nisu pokazale interesovanje za takvo rješenje.

On je naveo da aplikacija prema opštini pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje prijave sa GPS lokacijom, a može da se koristi i potpuno anonimno.

Za korišćenje aplikacije nije potrebna prethodna registracija, besplatna je i ne čuva lične podatke korisnika, navodi Klix.ba.

Izvor: Screenshot

Posebno važna opcija je "Brzi izlaz", koja jednim dodirom briše sav uneseni sadržaj i odmah zatvara aplikaciju.

Ta funkcija namijenjena je situacijama u kojima se nasilnik nalazi u istoj prostoriji sa žrtvom i ima pristup njenom telefonu.

„Ovu aplikaciju treba da ima svako ko može da pomogne sebi, svojoj porodici, komšiji ili prijateljici. Ponavljam, kada vlast ne zna i neće, naši ljudi hoće. I upravo zato vjerujem u Bosnu i Hercegovinu”, poručio je Selmanović.

Pokretanje aplikacije, kako napominje sarajevski portal, dolazi u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim podacima o nasilju nad ženama i sve češćim slučajevima femicida.

Prema podacima Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u BiH i nevladinih organizacija, gotovo polovina žena, odnosno 48 odsto, u toj zemlji doživjela je neki oblik nasilja, fizičko, psihičko ili seksualno, nakon 15. godine.

Zvanični podaci Agencije za ravnopravnost polova BiH godinama ukazuju da je svaka treća žena u zemlji žrtva nasilja, dok većina slučajeva ostaje neprijavljena zbog straha, stida, nedostatka povjerenja u institucije ili ekonomske zavisnosti od nasilnika.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Mondo)