SOS telefon bilježi rast poziva: Za šest mjeseci pomoć zbog nasilja u porodici zatražilo 547 osoba

Pomoć putem SOS telefona 1264 za žrtve nasilja u porodici u prvih šest mjeseci zatražilo je 547 osoba, odnosno 19 više u odnosu na isti period prethodne godine, izjavila je pravni savjetnik Fondacije "Udružene žene" iz Banjaluke Lana Jajčević.

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Ona je navela da je u istom periodu u "Sigurnu kuću" smješteno 20 žena i djece, dok je pravnu pomoć dobilo 70 žena.

Jajčevićeva je ukazala da su telefonske linije za pomoć često prva sigurna tačka kontakta za žene koje doživljavaju nasilje, zbog čega se Fondacija uključila u novi evropski projekat "Linije za pomoć" /Helplines/, koji je usmjeren na jačanje podrške žrtvama nasilja putem SOS telefona.

Ona je istakla da se želi osigurati da svaka žena koja se obrati za pomoć dobije specijalizovanu, visokokvalitetnu i osnažujuću podršku.

"Ovaj međunarodni projekat zvanično je počeo sa aktivnostima u februaru okupljajući vodeće organizacije za podršku ženama iz cijele Evrope kako bi se poboljšao kvalitet, dostupnost i održivost specijalizovanih usluga SOS-telefonskih linija za pomoć ženama i djevojčicama koje doživljavaju rodno zasnovano nasilje", pojasnila je Jajčevićeva.

Iako SOS telefonske linije za pomoć postoje u mnogim zemljama, Jajčevićeva je istakla da se usluge i dalje uveliko razlikuju po kvalitetu, pokrivenosti, metodama rada i dugoročnoj institucionalnoj podršci.

"Učešće Fondacije `Udružene žene` je posebno značajno, jer će projekat podržati naše napore za jačanje specijalizovanih usluga, poboljšanje zagovaranja za ženske telefonske linije za pomoć i doprinijeti boljoj zaštiti i podršci ženama koje su preživjele nasilje i njihovim porodicama", navela je Jajčevićeva.

Ona je dodala da će "Linije za pomoć" raditi na razvoju i promovisanju jedinstvenih standarda kvaliteta za specijalizovane ženske telefonske linije za pomoć, osiguravajući da žene i djevojčice pogođene nasiljem mogu pristupiti visokokvalitetnoj podršci.

"Projekat će ojačati kapacitete profesionalaca koji vode telefonske linije za pomoć kroz međusobno učenje, studijske posjete, obuku i razmjenu praksi", precizirala je Jajčevićeva.

Ona je ukazala da je osnovni cilj projekta jačanje uloge specijaliziranih službi za podršku ženama i zalaganje za jače priznavanje ženskih telefonskih linija za pomoć u domaćim i evropskim zakonodavnim okvirima.

Projekat će, takođe, doprinijeti primjeni ključnih evropskih i međunarodnih standarda, uključujući Istanbulsku konvenciju i pravni okvir za odgovor protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konzorcijum "Linije za pomoć" uključuje organizacije iz Austrije, Poljske, Francuske, BiH, Letonije i Češke, kao i mrežu BABE, stvarajući snažnu transnacionalnu platformu za saradnju, inovacije i zagovaranje politika.

Cilj ovog projekta nije samo poboljšanje standarda usluga i profesionalnih kapaciteta, već i podizanje svijesti među institucijama, donosiocima odluka i u široj javnosti o vitalnoj ulozi koju telefonske linije za pomoć imaju u sprečavanju nasilja, podršci preživjelima i spašavanju života.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna)