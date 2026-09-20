Prvi rezultati izbora u Njemačkoj: AfD i Ljevica pregazili konkurenciju, Merc doživio istorijski slom

Nakon zatvaranja birališta u 18 časova i prvih procjena koje donose pobjedu AfD-a na sjeveru i Ljevice u Berlinu, kancelar Fridrih Merc nazvao je rezultat CDU-a "katastrofom".

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Njemačku očekuje izuzetno burna i neizvjesna izborna noć nakon što su u 18 časova zatvorena birališta u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

Prve izborne projekcije i izlazne ankete potvrdile su značajne promjene na političkoj sceni zemlje Alternativa za Njemačku (AfD) odnijela je ubjedljivu pobjedu na sjeveroistoku, dok je u glavnom gradu pobjedu ostvarila Ljevica (Die Linke).

Sa druge strane, vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU) doživjela je nov težak udarac. Podsjećamo, prije samo dvije nedjelje stranka je pretrpila poraz u Saksoniji-Anhaltu gdje je AfD osvojio 44 odsto, a CDU pao na 17 procenata, što je dodatno pojačalo rasprave o političkoj budućnosti kancelara.

Odmah po objavljivanju prvih izlaznih anketa iza 18 časova, javnosti se obratio njemački kancelar Fridrih Merc. On je otvoreno priznao neuspjeh na sjeveru zemlje poručivši da je rezultat "katastrofa" i da je CDU na kraju "samljeven između SPD-a i AfD-a".

Ipak, Merc je ponovio da ne podnosi ostavku, preuzeo je odgovornost za sprovođenje reformi i poručio da će pokazati istrajnost kao predsjednik CDU-a i savezni kancelar.

AfD ubjedljiv na sjeveroistoku, CDU na ivici cenzusa

Prema prvoj prognozi Istraživačke grupe Vahlen (ZDF) objavljenoj u 18 časova, AfD je postao najjača politička snaga u parlamentu Meklenburg-Zapadne Pomeranije.

Socijaldemokrate (SPD) zauzele su drugo mjesto sa malim zaostatkom, dok je CDU doživio potop i pao na svega 5 odsto glasova na samu ivicu cenzusa.

Prognoza rezultata u 18h (Meklenburg-Zapadna Pomeranija):

AfD: 38 odsto

SPD: 36,5 odsto

Ljevica (Die Linke): 6 odsto

Zeleni: 5,5 odsto

CDU: 5 odsto

BSW: 4,8 odsto

FDP: 1 odsto

Ostali: 3,2 odsto

Ovakav rezultat dodatno naglašava snažan rast podrške AfD-u na sjeveroistoku zemlje, gdje su preuzeli vođstvo ispred tradicionalnih partija.

Ljevica osvojila Berlin

Na izborima za Predstavnički dom Berlina zabilježen je drugačiji ishod. Prve izlazne ankete (ARD u 18 časova) predviđaju ubjedljivu pobjedu Ljevice (Die Linke), koja je zabilježila skok od 12,3 procenta. CDU je ostao na drugom mjestu sa 20 odsto glasova.

Prognoza rezultata u 18h (Berlin):

Ljevica (Die Linke): 24,5 odsto (+12,3%)

CDU: 20 odsto (-8,2%)

AfD: 16 odsto (+6,9%)

Zeleni: 15 odsto (-3,4%)

SPD: 12 odsto (-6,4%)

BSW: 5 odsto (+5,0%)

Ostali: 7,5 odsto (-6,2%)

Zbog izborne krizne situacije Merc je otkazao put na zasjedanje UN-a i pozvao stranački vrh na hitan sastanak u Berlinu.

Ipak, pokrajinski premijeri iz redova CDU-a pružili su mu podršku, a smjena kancelara protiv njegove volje zahtijevala bi složeno "konstruktivno izglasavanje nepovjerenja" u Bundestagu. Prebrojavanje glasova se nastavlja tokom noći.

(Mondo.rs)