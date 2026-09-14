AfD prvi put na 30 odsto: Prednost nad CDU/CSU iznosi 10 procentnih poena

Podrška AfD-u prvi put je dostigla 30 odsto, dok CDU/CSU ima 20 odsto. Zeleni su na 14, a SPD i Ljevica na po 11 odsto.

Izvor: Shutterstock/nitpicker

Rejting podrške stranci Alternativa za NJemačku (AfD) prvi put je dostigao 30 odsto, što je za 10 odsto više u odnosu na konzervativni blok Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije (CDU/CSU), prenosi list "Velt".

Istraživanje koje je sprovela kompanija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja GMS pokazalo je da je samo 20 odsto ispitanika spremno da glasa za CDU/CSU. Konzervativci su izgubili tri procentna poena u odnosu na slično istraživanje sprovedeno sredinom jula.

S druge strane, rejting AfD-a porastao je za dva odsto. Zeleni su na trećem mjestu sa 14 odsto podrške.

Za Socijaldemokratsku partiju Njemačke i stranku Ljevica (Die Linke) glasalo bi po 11 odsto ispitanika. Ostale stranke ne bi prešle cenzus od pet odsto.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 9. do 14. septembra, a obuhvatilo je 1.009 ispitanika, prenio je TASS.