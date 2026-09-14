Razlog za odbijanje: Zahtjev za Macutov prelet stigao pet minuta nakon polijetanja?

Zahtjev za prelet aviona premijera Srbije Đure Macuta stigao je Ministarstvu vanjskih poslova BiH tek pet minuta nakon planiranog polijetanja.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Zahtjev za prelet Bosne i Hercegovine za avion kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebalo da doputuje u BiH stigao je Ministarstvu vanjskih poslova BiH pet minuta nakon vremena predviđenog za njegovo polijetanje iz Beograda, piše Klix.ba.

Kako navodi isti izvor, Ambasada Srbije u BiH poslala je zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova u 15.05 časova, dok je Macutov avion iz Beograda trebalo da poleti u 15 časova. Slijetanje je bilo planirano za 15.30 časova.

Prema pravilima protokola, zahtjev za prelet mora biti dostavljen najmanje 72 sata ranije.

"Da je zahtjev dostavljen u predviđenom roku, Ministarstvo vanjskih poslova BiH odobrilo bi prelet, kao što je to ranije bio slučaj", navodi se u tekstu.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković potvrdio je ove informacije.

„Ambasada Srbije je danas u 15.05 poslala Ministarstvu vanjskih poslova zahtjev za odobrenje preleta premijeru Srbije Đuri Macutu, uz napomenu da će premijer iz Beograda poletjeti u 15 sati. Dakle, prema tome, prvo je on trebao poletjeti pa tek pet minuta kasnije mi dobijamo zahtjev“, rekao je Konaković za Klix.

On je naveo da je Ministarstvo ove godine svim stranama posebno ukazalo na obavezu da se ovakvi zahtjevi šalju najmanje 72 sata unaprijed.

„Naša pravila kažu, a to smo svima ove godine naglasili, da se ovakvi zahtjevi moraju slati minimalno 72 sata ranije. Dakle, u konkretnom slučaju mi ćemo ovaj zahtjev razmatrati u zakonski predviđenom roku. Poručujemo Srbiji da poštuje pravila i zakone Bosne i Hercegovine“, kazao je Konaković.