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Rusija podijelila tajnu tehnologiju sa Sjevernom Korejom?! Hitno upozorenje Volodimira Zelenskog

Rusija podijelila tajnu tehnologiju sa Sjevernom Korejom?! Hitno upozorenje Volodimira Zelenskog

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Rusija navodno podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa Sjevernoj Korejom.

Rusija podijelila tajnu tehnologiju sa Sjevernom Korejom Izvor: Youtube/NBC News/Screenshot/Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da vjeruje da je Ruska Federacija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa Sjevernom Korejom, piše "Rojters".

U prethodnom periodu je Rusija povećala napade baš ovakvim dronovima na Ukrajinu koja trenutno nema načina da ih presretne osim da podigne ratne avione.

"Oni (Rusija, prim. aut.) sa Sjevernom Korejom dijele sve tehnologije. Ne znam za balističke rakete i ostalo, ali mislim da je tako, jer im je Sjeverna Koreja pomogla raketama", izjavio je danas predsjednik Ukrajine.

Zelenski je, takođe, nedavno govorio i o novoj pomoći Rusije od strane Sjeverne Koreje u vidu slanja novih 10.000 vojnika. Sjeverna Koreja je prvi put poslala 10.000 vojnika u novembru 2024. godine u Rusiju na obuku, a kasnije su svi završili i na frontu u Ukrajini, a sada Zelenski tvrdi da se sprema novi vid takve pomoći.

Takođe, Zelenski od početka septembra govori o novoj, navodnoj, mobilizaciji u Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao ukaz o mobilizaciji ruskih vojnika, poslaće novih 15.000 vojnika u Ukrajinu.

(Mondo)

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Rusija Ukrajina Kina

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