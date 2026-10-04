logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tijesna borba za predsjednika Brazila: Sadašnji šef države i sin bivšeg lidera na robiji u "mrtvoj trci"

Tijesna borba za predsjednika Brazila: Sadašnji šef države i sin bivšeg lidera na robiji u "mrtvoj trci"

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

U Brazilu su u toku predsjednički izbori, a glavna borba za novog šefa države vodi se između aktuelnog predsjednika Lule da Silve i desničarskog senatora Flavija Bolsonara.

Tijesna borba za predsjednika Brazila Izvor: EPA/Isaac Fontana

Birači u duboko polarizovanom Braziludanas izlaze na izbore za novog predsjednika, gdje su glavni kandidati aktuelni šef države, ljevičar Luiz Inacijo Lula da Silva, i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji vode izuzetno izjednačenu borbu.

Pravo glasa ima gotovo 159 miliona ljudi. Ne očekuje se da će ijedan od vodećih kandidata osvojiti apsolutnu većinu potrebnu za pobjedu u prvom krugu, pa je izvijesno da će se ići u drugi krug 25. oktobra.

Izvor: Profimedia

Glavne teme predizborne kampanje jesu kriminal, uloga države, nezavisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Flavio Bolsonaro, iz Liberalne stranke (PL), planira smanjenje državne administracije i zalaže se za oštriji obračun sa kriminalom.

Lula, iz Radničke stranke (PT), namjerava da nastavi socijalne programe svoje vlade i javna ulaganja, uz zadržavanje snažne uloge države. Lula, koji se na predsjedničku funkciju vratio 2023. godine, bori se za svoj četvrti mandat. Prethodno je na čelu države bio od 2003. do 2010. godine.

Žair Bolsonaro osuđen na više od 27 godina robije

Flavio Bolsonaro obavlja dužnost senatora od 2019. godine i ovo mu je prva predsjednička kandidatura. Njegov otac, bivši predsjednik Žair Bolsonaro, izgubio je prethodne predsjedničke izbore od Lule 2022. godine tijesnom razlikom.

Vrhovni sud ga je kasnije osudio na više od 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon izbornog poraza. Bolsonaro trenutno izdržava kaznu u kućnom pritvoru zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Za funkciju predsjednika bori se ukupno dvanaest kandidata. Pored Lule i Bolsonara, tu su i guverneri Ronaldo Kajado i Romeu Zema, kao i psihijatar i pisac Augusto Kuri, prenosi Index. Ostali kandidati, prema istraživanjima javnog mnjenja, znatno zaostaju za vodećim dvojcem.

Pored predsjednika i potpredsjednika, Brazilci biraju dvije trećine Senata (od ukupno 81 člana) i svih 513 poslanika Predstavničkog doma. Birači takođe biraju guvernere 26 saveznih država i Saveznog okruga, kao i poslanike u lokalnim skupštinama. Glasanje je u Brazilu obavezno, a prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo po zatvaranju birališta.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ