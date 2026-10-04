Tijesna borba za predsjednika Brazila: Sadašnji šef države i sin bivšeg lidera na robiji u "mrtvoj trci"

U Brazilu su u toku predsjednički izbori, a glavna borba za novog šefa države vodi se između aktuelnog predsjednika Lule da Silve i desničarskog senatora Flavija Bolsonara.

Izvor: EPA/Isaac Fontana

Birači u duboko polarizovanom Braziludanas izlaze na izbore za novog predsjednika, gdje su glavni kandidati aktuelni šef države, ljevičar Luiz Inacijo Lula da Silva, i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji vode izuzetno izjednačenu borbu.

Pravo glasa ima gotovo 159 miliona ljudi. Ne očekuje se da će ijedan od vodećih kandidata osvojiti apsolutnu većinu potrebnu za pobjedu u prvom krugu, pa je izvijesno da će se ići u drugi krug 25. oktobra.

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Glavne teme predizborne kampanje jesu kriminal, uloga države, nezavisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Flavio Bolsonaro, iz Liberalne stranke (PL), planira smanjenje državne administracije i zalaže se za oštriji obračun sa kriminalom.

Lula, iz Radničke stranke (PT), namjerava da nastavi socijalne programe svoje vlade i javna ulaganja, uz zadržavanje snažne uloge države. Lula, koji se na predsjedničku funkciju vratio 2023. godine, bori se za svoj četvrti mandat. Prethodno je na čelu države bio od 2003. do 2010. godine.

Žair Bolsonaro osuđen na više od 27 godina robije

Flavio Bolsonaro obavlja dužnost senatora od 2019. godine i ovo mu je prva predsjednička kandidatura. Njegov otac, bivši predsjednik Žair Bolsonaro, izgubio je prethodne predsjedničke izbore od Lule 2022. godine tijesnom razlikom.

Vrhovni sud ga je kasnije osudio na više od 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon izbornog poraza. Bolsonaro trenutno izdržava kaznu u kućnom pritvoru zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Za funkciju predsjednika bori se ukupno dvanaest kandidata. Pored Lule i Bolsonara, tu su i guverneri Ronaldo Kajado i Romeu Zema, kao i psihijatar i pisac Augusto Kuri, prenosi Index. Ostali kandidati, prema istraživanjima javnog mnjenja, znatno zaostaju za vodećim dvojcem.

Pored predsjednika i potpredsjednika, Brazilci biraju dvije trećine Senata (od ukupno 81 člana) i svih 513 poslanika Predstavničkog doma. Birači takođe biraju guvernere 26 saveznih država i Saveznog okruga, kao i poslanike u lokalnim skupštinama. Glasanje je u Brazilu obavezno, a prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo po zatvaranju birališta.

(Mondo)