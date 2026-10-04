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Eskalacija đačke pobune u Francuskoj: Uhapšeno 5.000 ljudi, sutra katanac na 500 škola

Eskalacija đačke pobune u Francuskoj: Uhapšeno 5.000 ljudi, sutra katanac na 500 škola

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Sutra će širom Francuske biti djelimično ili potpuno zatvoreno do 500 škola zbog protesta učenika koji su potresli tu zemlju, rekao je francuski ministar obrazovanja Eduar Žefre.

Ministar obrazovanja potvrdio: Zbog nasilnih protesta đaka i ekstremista zatvara se 500 škola Izvor: AssociatedPress/youtube/screenshot

Prema njegovim riječima, nastava će biti potpuno ili djelimično obustavljena u oko 400 do 500 škola pošto nisu ispunjeni bezbjednosni uslovi.

On je istakao da su od početka protesta 24 škole spaljene ili opljačkane.

Tinejdžeri iz francuskih srednjih škola navode da im je učenje narušeno zbog velikog odsustva prosvjetnih radnika s posla, preduge školske godine i veoma lošeg stanja u kojem se nalaze zgrade, prenosi AFP.

Protesti su počeli 17. septembra u jednoj od škola u Parizu, ali su prošle sedmice zahvatili cijelu državu.

Tokom protesta učenici su se sukobili sa pripadnicima bezbjednosnih snaga, koji su potom upotrijebili suzavac i palice kako bi rastjerali demonstrante.

"Bilo je aktivista, posebno iz redova krajnje ljevice, koji su se ubacili u pokret učenika i potom su pokrenuli nasilje. Jasno je da postoji opasnost za osoblje i učenike. Oko 78 osoblja je povrijeđeno, a oni su bili meta napada jer su zaposleni u državnom obrazovnom sistemu", istakao je Žefre.

Organizatori protesta zatražili su nastavak protesta u utorak, 6. oktobra, navodeći da vlasti nisu preduzele konkretne mjere.

Više od 5.000 ljudi, od čega je 85 odsto maloljetnih osoba, uhapšeno je od početka protesta.

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Tagovi

Francuska protesti škole

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