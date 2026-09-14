Dodik tvrdi: Đuri Macutu zabranjen prelet preko BiH

Premijer Srbije Đuro Macut navodno nije doputovao u Banjaluku nakon zabrane preleta preko BiH, tvrdi Milorad Dodik. Centralna svečanost biće održana večeras.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Premijeru Srbije Đuri Macutu navodno je zabranjen prelet preko Bosne i Hercegovine, zbog čega nije doputovao u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, objavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Macut je danas trebalo da doputuje u Banjaluku, gdje je za 18.15 časova bio planiran sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem u sjedištu Vlade Srpske. Potom je trebalo da prisustvuje centralnoj svečanosti u Sportskoj dvorani „Borik“, koja počinje u 20 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, Macut je trebalo da sleti na aerodrom u Mahovljanima, ali je njegov dolazak otkazan nakon što mu je, kako tvrdi Dodik, onemogućen prelet preko BiH.

Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај.

Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру.

На такву одлуку немају право.

Она није уставна.

Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и… — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 14, 2026

Dodik: Odluka nije ustavna

Dodik je na društvenoj mreži Iks naveo da je odluka o zabrani preleta "neustavna" i optužio bošnjačke političare za političke pritiske.

"Odlukom da predsjedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku mjeru. Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod", napisao je Dodik.

On je naveo da će centralna svečanost u Banjaluci biti održana večeras, kao i da će joj prisustvovati zvaničnici Srbije.

"Večeras ćemo, uprkos histeriji Sarajeva, obilježiti Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno. Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banjaluci, a sramota će ostati u Sarajevu", naveo je Dodik.

Planirana centralna svečanost u Banjaluci

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra u Republici Srpskoj i Srbiji. Datum je simbolično povezan sa probojem Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine.

Praznik je ustanovljen 2020. godine, a ovogodišnja centralna svečanost organizuje se u Banjaluci, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Za sada nije poznato da li će i zbog čega biti izmijenjen protokol ranije planirane posjete premijera Srbije Banjaluci.

(Nezavisne)