Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.
Ulice Banjaluke su tim povodom okićene zastavama Republike Srpske i Srbije.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva: Ulice Banjaluke okićene zastavama Srpske i Srbije (FOTO)
БАЊАЛУКА, 14. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - Улице Бањалуке
Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik" u 20.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.
Iz Ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.
Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.
(Srna)