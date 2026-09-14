Obilježavanje Dana srpskog jedinstva: Ulice Banjaluke okićene zastavama Srpske i Srbije (FOTO)

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Ulice Banjaluke su tim povodom okićene zastavama Republike Srpske i Srbije.

Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik" u 20.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Iz Ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.

(Srna)