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Obilježavanje Dana srpskog jedinstva: Ulice Banjaluke okićene zastavama Srpske i Srbije (FOTO)

Obilježavanje Dana srpskog jedinstva: Ulice Banjaluke okićene zastavama Srpske i Srbije (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Banjaluka danas obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Ulice Banjaluke  su tim povodom okićene zastavama Republike Srpske i Srbije.

Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik" u 20.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Iz Ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. 

(Srna)

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Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave Banjaluka

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