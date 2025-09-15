Svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva u Beogradu

U Beogradu je, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i 150 godina od "Nevesinjske puške", počela svečana akademija.

Na početku svečanosti, kojoj prisustvuju i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, te ministri u vladama Srbije i Srpske, intonirane su himne Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je Srbima da slijede primjer Svetog Save i budu sabrani u jedinstvu jer su diobe izvorište zla.

"Najvažnije iz riznice neizbroivih vrlina Svetog Save je to što je uspio da sabere čeda svoja u jedinstvu Svetog Duha. Velika je istina da je značajno jedinstvo po poreklu, krvi, rodu, imenu, zemlji i zavičaju jeziku. Svako jedinstvo ima smisao, ali je daleko važnije duhovno jedinstvo među ljudima", rekao je patrijarh Porfirije na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Ssprski patrijarh je poručio da su Srbi dužni da se staraju o bližnjim i budu jedinstveni jer svaka dioba na bilo kom stanovništvu rađa svakovrsna nevaljavstva, od zavisti, preko mržnje, do neprijateljstva i razmirica.

"Pojam slobode se za nas Srbe temelji na rečima Svetog apostorla Pavla koji poziva svakog čoveka rečima: `Stojte u slobodi kojim vas Hristos oslobodi!` – to je pre svega sloboda od greha, egoizma, samoljublja i gordosti, sloboda da budemo privrženi Hristu, a kroz njega učesnici u pobedi nad đavolom, zlom i smrću kao najvećem trojedinom neprijatelju, poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je podsjetio da je slobodarskim opredjeljenjem Svetog kneza i velikomučenika kosovskog Lazara srpski narod nadahnjivan vojevao za slobodu dostojanstva i svaku drugu vrstu slobode.

"Slobode se ni za šta ne smemo i nećemo odreći. Obavezuje nas da je pred Bogom, svetim precima i potomcima čuvamo kao najvredniju vrednost i zenicu oka svoga", poručio je patrijarh Porfirije.

Republika Srpska jedinstvo srpskog naroda smatra svojom obavezom, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić na svečanoj akademiji u Beogradu, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Stevandić je prisutnima prenio pozdrave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji nije bio bio u mogućnosit da se obrati, što je popraćeno velikim aplauzom.

"Jedinstvo je najbolje kada se podrazumijeva, a kada toga nema to iskoriste naši neprijatelji. Zato jedinstvo mora da postane važan dio nacionalne svijesti koje se podrazumijeva kao i naše trobojke", istakao je Stevandić.

On je dodao da je to sigurno bio motiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Republike Srpske Dodika kada su predložili da se slavi ovaj datum.

"Prvi put je u našoj istoriji Drina postala dušnik kroz koji dišu dva krila - veće Srbija i manje Srpska. LJekari kažu da se može živjeti sa jednim, ali samo sa dva se diše punim plućima kao i večeras", istakao je Stevandić.

On je naveo da je 15. septembar 1918. godine datum proboja Solunskog fornta pokazao uzvišenost jedinstva, jer poraz i nesloga u to vrijeme nisu postojali u srpskom rječniku.

"Danas treba priznati da nejedinstvo krnji obraz i da na njemu neprijatelji oštre noževe, koji srpsku djecu nisu dijelili po poziciji ili opoziciji ili regionu.

Ali, od kako smo počeli da slavimo ovaj dan, odbacili smo da postoje bosanski, hrvatski, crnorogrski Srbi, nego samo Srbi koji žive u srpskim krajevima. Zato popunimo naša srca, kuće slogom i jedinstvom, jer je to od nacionalnog interesa", naglasio je Stevandić.

On je podsjetio da se 24.000 dobrovoljaca u tadašnjoj Banjalučkoj krajini odazvalo i bilo sa srpskom vojskom na Solunskom frontu i dočealo 15. septembar, a manje od 800 ih se vratilo u današnju Srpsku.

"Ništa nas nije spriječilo da budemo zajedno kada nas je nosila ideja sloge, jedinstva i nepokora. Neka svaki dan bude dan sloge, jer kada smo složni, onda smo nesalomivi, a kad smo razdvojeni onda smo lak plijen. Učinimo da nam srpsko jedinstvo bude svakodnevni dio života i da se podrazumijeva kao naše ime i prezime i naša zastava", rekao je Stevandić.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je večeras da su srpsko jedinstvo i sabornost snaga srpskog naroda.

"Sloboda, čast i dužnost – time je iza svoje zastave koračala srpska vojska. Bilo da je pobjeđivala ili gubila, bilo je uvijek na svijetloj strani istorije", rekao je Minić na svečanoj akademiji u Beogradu, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške".

Minić je naglasio da je srpska vojska u septembru 1918. godine podnijela najveći teret tokom junačkog proboja Solunskog fronta od savezničkih snaga i da je to svijetao dan za Srbe.

"Pokazujemo srpsko, jedinstov, slobodu i nacionalnu zastavu kao sjećanje na tu 1918. godinu, koju prenosimo u zavještanje našim potomcima da se ponose i diče i pjevaju himnu svjesni njenih riječi, da stanu ispod zastave i poznaju joj istoriju i korake predake i da je vide kao vodilju", istakao je Minić.

On je ukazao da treba podsticati svakodnevno kod najmađih svijest o važnosti sloge, jedinstva, identiteta, značaj zastave, slobode, vjere, grba, himne, jer je sprska istorija nasljeđe srpskog naroda.

Minić je rekao da je srpsko jedinstvo ključ za prevazilaženje prepreka i da se njima otvaraju vrata naprijed, ali i zaključava odbrana svojih interesa.

On je istakao da su sloboda, čast, sloga i jedinstvo potreba srpskog naroda, koji je uvijek bio na pravoj strani.

"Neka nas ova trobojka iza koje su koračali heroji podsjeti, osnaži i insiriše na uspjehe u očuvanju našeg identiteta, naročito u ovo vrijeme relatizacije i globalizcije. Čuvajmo ljubomorno i sebično svoju slobodu i mir, teško je i herojski sticali, a na putu slobode, istine, pravde i patriotizma hodimo zajedno, odlučni i jedinstveni", poručio je Minić.

On je rekao da srpski narod zna koliko mu vrijedi rodna gruda i pradjedovski korijen i zna šta je njegovo i onda kada bi mnogi htjeli drugačije.

"Ali, mi znamo šta je međa. Bitna nam je. Srećan nam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija!", rekao je Minić.

Macut je rekao da nema pregovora o slobodnoj i suvrenoj srpskoj državi - Srbija je država stara, narodna, demokratska i snažna i svoje poslove će demokratski završavati u svojoj zemlji.

Prethodno su danas u Gadžinom Hanu, rodnom gradu najpoznatijeg solunca Dragutina Matića, Srbija i Republika Srpska svečano obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u prisustvu najviših zvaničnika.

Na skupu su se obratili Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit niški Arsenije, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić, te izaslanik predsjedika Srbije Miloš Vučević, koji su poručili da je preduslov slobode narodna država Srbija, te da današnji praznik obavezuje na svijest o jedinstvu i značaju slobode i da Srbi ostanu vjerni zavjetu onih koji su dali živote za današnje naraštaje.

U okviru obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u narednih sedam dana biće održan veliki broj manifestacija, parlamentarni forum, kao i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije u Beogradu.

Obilježavanje se završava 20. septembra vojnom paradom "Snaga jedinstva" ispred Palate Srbija u Beogradu.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koje 15. septembra proslavljaju Srbija i Republika Srpska, ima za cilj jačanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i kulta nacionalne zastave.

Praznuje se od 2020. godine, a simbolično je ustanovljen na datum kada je izvršen proboj Solunskog fronta 1918. godine.

