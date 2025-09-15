Danas Dan srpskog jedinstva: Dodik pozvao da se istaknu zastave

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.

Obilježava se od 2020. godine.

Milorad Dodik pozvao je građane da danas, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.

"Ovaj zajednički praznik je zaživio u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obilježavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je naglasio da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda.

Ideju o zajedničkom prazniku Srbije i Srpske dali su rukovodioci Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić u dogovoru sa rukovodstvom Republike Srpske, predvođenim Miloradom Dodikom.

Ove godine će Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biti proslavljen u Gadžinom Hanu, rodnom gradu najpoznatijeg solunca Dragutina Matića.

