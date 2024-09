Biće kod Narodnog pozorišta RS u kružnom toku: Dodik najavio izgradnju spomenika kralju Petru

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će u Banjaluci biti izgrađen impozantan spomenik kralju Petru Prvom Karađorđeviću.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On je pojasnio da će na lokaciji kod Narodnog pozorišta biti raširen kružni tok i u sredini izgrađen spomenik.

"To će biti nešto što će ostati za sva vremena, vjerujem da ćemo u naredne dvije do tri godine uspjeti da to uradimo", rekao je Dodik tokom prijema u Palati Republike gdje je organizovao prijem povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Takođe je rekao da je ovaj praznik gotovo cijeli vijek bio neopravdano potisnut i da se obilježava u opštem napretku Republike Srpske i Srbije, prenosi Srna.

On je istakao da su Srbi naivno vjerovali da donose slobodu drugima i da drugi treba da joj se raduju.

"Sada poslije toliko godina i decenija znamo da je to bila zabluda. Ali, srpski narod kao što nije nestao i izumro u vrijeme Otomanske imperije, nije nestao ni u vrijeme bivše Jugoslavije. Ostao je ponosan i danas slavi svoj praznik", rekao je između ostalog Dodik.