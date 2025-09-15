Centralna manifestacija u Gadžinom Hanu: "Jedinstvo za nas nije samo riječ već naš zavjet"

U Gadžinom Hanu održana je centralna manifestacija obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, odakle je poručeno da jedinstvo za nas nije samo riječ već naš zavjet.

Vučević: Da idemo naprijed u miru i mudrosti

"Narode srpski, u dugom trajanju onoga što možemo nazvati ljudski rod, uvijek su se oštro razlikovale dvije grupe ljudi: oni koji žele da stvaraju i oni koji jedino hoće da sruše, zapale i slome. Te dvije grupe uvijek i svuda postoje, u svim narodima i epohama. One su konstanta ljudskog roda. Narodi su se opredjeljivali za jednu ili drugu opciju i, u zavisnosti od mudrosti izbora, zavisila je i sudbina. Pogrešni izbori vodili su do nestanka države i naroda", rekao je Miloš Vučević savjetnik predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

To je, kaže Vučević, duboka i sudbinska stvar, i za očekivati je da svaki čovjek želi napredak, prenosi RTRS.

"Ipak, logika haosa i besmislenog rušenja nadvlada zdrav razum. Lakše je zavesti ljude da mrze nego da vole. Da bi se nešto napravilo i sazidalo, neko mora da radi, a daleko je lakše ne raditi. Da bi se neko stanje poboljšalo, mora se uložiti napor, lakše je kritikovati. Mnogima je lakše gledati svoj interes bez interesa za zajednicu, biti nezadovoljan, suditi precima i državi i ništa drugo ne dati. Lakše je prezirati porijeklo, korijen, tradiciju. Lakše se ruši jedna kuća, a gradi se godinama u znoju i muci",istakao je Vučević.

Данас смо се у Гаџином Хану сабрали у знак сећања на оне који су нам пре 107 година, тог 15. септембра 1918. године, показали како се верује, чува и брани држава.

Uvijek, kao po pravilu, dodaje on, oni koji ruše to rade strastveno, srčano, odlučno i misle da stvaraju novi bolji svijet.

"Sebe ne preispituju i ne shvataju da zapravo ruše svoju kuću i svoj narod. U prirodi svakog ljudskog bića prisutno je i graditi i rušiti. Samo vaspitanje, vjera, obrazovanje i sjećanje na one koji su nas zadužili mogu nas održati na putu svjetlosti i stvaranja. Danas se nalazimo ovdje, u Nišavskom okrugu, da zagledamo u oči Dragutina Matića i sjećamo se onih koji su sebe dali društvu. Mi danas postojimo, i to postojanje nije zagarantovano niti nužno – ono se može postići samo poslušanjem i vjerom u ono što je najvrijednije, a to je srpska država. Oni koji su nas prije 107 godina zadužili činjenjem, sjećamo se onih koji nisu imali ništa, ali su vjerovali da je nekad bilo srpsko carstvo", istakao je Vučević.

Današnje sjećanje, kaže Vučević, uči nas na one koji su vjerovali u otadžbinu.

"U svakoj drugoj državi smo građani drugog reda. Uči nas da smo braća i sestre. Da idemo naprijed u miru i mudrosti i učićemo se dostojnim onih koji su se žrtvovali za nas i našu budućnost. Živjela Republika Srpska, Živjela Srbija, živjela naša otadžbina - rekao je Vučević.

Egić: Јedinstvo za nas nije samo riječ već naš zavjet

"Proboj Solunskog fronta oslobodio je ne samo Srbiju, već i Srbe sa prostora BiH, ali i druge narode koji su kasnije tražili ujedinjenje sa Srbijom. Taj dan označava početak sloma Centralnih sila i najavio je pobjedu saveznika. Bio je to dan slave srpske vojske", rekao je Danijel Egić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Danas, Dan srpskog jedinstva, kaže Egić, svjedoči o jednoj od veličanstvenih pobjeda u novijoj istoriji.

"Za nas nije postojala dilema - taj datum je napisala istorija. Danas oživljavamo sjećanje na heroje koji su dali doprinos slobodi, nezavisnosti i jedinstvu. Ovaj praznik je tačka identiteta koji zajednički slave Republika Srpska i Srbija - praznik jedinstva i značaja slobode. Treba da se vidi i čuje: zaborava nema i ne smije biti", dodao je Egić.

Naveo je da su Srbi oduvijek bili na pravoj strani istorije, a danas praznujemo osvješćeni snagom sabornosti, naročito u ovom spoljnopolitičkom času koji traje.

"Mi, na našem srpskom saboru, znamo šta imamo, kakvu smo veličanstvenu istoriju ispisali i kakvo nasljeđe ostavljamo našem potomstvu. Kada su Vlade Republike Srpske i Srbije usvojile Deklaraciju, rečeno je da je cilj osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Dan srpskog jedinstva je praznik koji nas podsjeća da smo jedan narod, i da je naša snaga u zajedništvu. Јačamo kult naše zastave, a naša trobojka šalje jasnu simboliku", rekao je Egić.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine.

