Dan srpskog jedinstva: U Banjaluci razvijena srpska trobojka duga 120 metara (FOTO, VIDEO)

Dan srpskog jedinstva: U Banjaluci razvijena srpska trobojka duga 120 metara (FOTO, VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ispred Palate predsjednika Republike u Banjaluci danas je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, razvijena srpska trobojka duga 120 metara.

U Banjaluci razvijena srpska zastava duga 120 metara Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovaj događaj održava se uz podršku institucija predsjednika Republike Srpske, Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine.

Milorad Dodik je poručio danas da svi Srbi moraju da se bore za ideju jedan narod jedna država.

"BiH je propala država i nema nijedan uspjeh iza sebe. Ona nije naša budućnost. Naša budućnost je naša srpska država i da mi odlučujemo šta je naša sloboda i naše pravo", rekao je Dodik obraćajući se okupljenima pred Palatom Republike, gdje je razvijena srpska trobojka duga 120 metara.

Dodik je istakao da Srbi imaju to pravo i da ga ne osporovaju drugim narodima.

"Nema slobode za Srbe ako nemaju svoju državu", rekao je Dodik.

(Srna)

