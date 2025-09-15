logo
Palata Republike u bojama zastava Srpske i Srbije (FOTO)

Palata Republike u bojama zastava Srpske i Srbije (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Palata Republike u Banjaluci večeras je obasjana bojama zastava Republike Srpske i Srbije, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Palata Republike u bojama zastava Srpske i Srbije Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srpskoj i Srbiji, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Ispred Palate Republike u Banjaluci danas je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave razvijena srpska trobojka duga 120 metara, u prisustvu Milorada Dodika, kojem je CIK BiH oduzeo mandat predsjednika RS i brojnih ministara u Vladi Republike Srpske. 

U bojama srpske trobojke večeras je i zgrada Gradske uprave Banjaluka.

(Srna)

