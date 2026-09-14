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Počinje isplata uvećanog boračkog dodatka i socijalnih davanja u RS

Počinje isplata uvećanog boračkog dodatka i socijalnih davanja u RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj sutra počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka i naknada za avgust prema novom Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i socijalnih davanja.

Počinje isplata uvećanog boračkog dodatka i socijalnih davanja u RS Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Iz Ministarstva finansija su saopštili da je za ovu namjernu obezbijeđen 51 milion KM, što je za 7,2 miliona KM više u odnosu na period prije izmjena zakonskih propisa u ovoj oblasti.

Prema novom Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata od prošlog mjeseca povećana je osnovica po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

"Uvedena je posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu, uvedena je posebna naknada i za borce koji su bili u zarobljeništvu, te omogućeno priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine", istaknuto je u saopštenju.

U saopštenju je navedeno da je prije izmjene Zakona, sa obračunom za jun, iz budžeta za boračka davanja izdvajano 43,8 miliona KM, a sada treba 14,1 odsto više sredstava.

Osim boračkog dodatka, sutra će biti isplaćene mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć, kao i uvećane naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Uključujući boračka davanja, za sve ove naknade mjesečno je potrebno 67,8 miliona KM, što je više za 4,1 milion KM ili 6,4 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti uvedena su nova prava korisnicima posebnog dodatka za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom.

Od prošlog mjeseca je povećan je i materinski dodatak na osnovu novog Zakona o dječijoj zaštiti.

Za socijalna davanja na mjesečnom nivou je potrebno 10,2 miliona KM, dok je prije izmjene Zakona bilo potrebno 6,6 miliona KM.

Odlukom Vlade Republike Srpske uvećane su sa 750 na 800 KM i naknade za unapređenje ličnog i porodičnog života porodica sa četvoro i više djece koja su pravo stekla na osnovu nezaposlenosti jednog roditelja, a mjesečno je za isplatu ovog prava potrebno 6,6 miliona KM. 

(Srna)

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borački dodatak Republika Srpska

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