"Ustima sam gasio vatru sa bebine glave, to su scene iz horor filmova": Adem preživio pravu dramu na Braču

Državljanin Bosne i Hercegovine opisao je trenutke čistog užasa u uvali Osibova, gdje se sa suprugom i djetetom našao zaglavljen između podivljalog mora i plamene stihije koja je gutala sve pred sobom.

Izvor: NOVA TV

Dramatična noć je iza vatrogasaca, stanovnika i brojnih turista koji su u subotu bili na Braču u Hrvatskoj. Vatra, nošena jakim vjetrom, zahvatila je hotelski kompleks u uvali Osibova, u kojem je bilo oko 450 ljudi.

Osim brodova Lučke kapetanije, ljude su do Milne evakuisali brodovi policije, vojske, HGSS-a, tegljači Brodospasa, turistički brodovi i brojne privatne brodice. Evakuaciju i spasavanje prepričao je i turista iz Bosne i Hercegovine.

"Hvala Bogu, beba i supruga su žive i zdrave. Dogodila mi se scena da je žar pao bebi na glavu. I kosa je počela da gori. Na stijeni pored mora, naprijed su talasi, pozadi je vatra. I kako sam čuvao dijete, doslovno sam ustima gasio vatru na glavi, znači scene iz horor filmova", ispričao je državljanin BiH potpisan kao Adem.

"I danas sam, evo, stupio u kontakt s rizortom da me prebace ovdje, hvala Bogu nije mi auto izgorio, naš smještaj nije izgorio. Sve stvari su tu i eto, danas se vraćamo kući", dodao je.

Najvažnije je, kaže, da niko nije povrijeđen. Za vatrogasce ima samo riječi hvale.

"Beba je skroz dobro, sinoć je kašljala, međutim danas je sve u redu, nasmijana, sve super tako da se završilo kako treba. Baš sam se sreo s vatrogascem s kojim sam sinoć pričao kad sam išao prema parkingu i on me je prepoznao. Rekao sam da ne mogu da vjerujem da su uspjeli ovo da odrade, doslovno junaci iz filmova, nevjerovatno", rekao je Adem.