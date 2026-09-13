logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požar na Braču i dalje aktivan: Situacija nakon teške noći znatno bolja

Požar na Braču i dalje aktivan: Situacija nakon teške noći znatno bolja

Autor Haris Krhalić
0

Požar kod Ložišća na Braču i dalje je aktivan, ali je nakon teške noći situacija znatno bolja. Na terenu više od 200 vatrogasaca.

brač požar Izvor: Facebook/Vatrogasci - 193

Požar otvorenog prostora koji je izbio 10. septembra na području Ložišća na Braču i dalje je aktivan, ali je situacija na požarištu jutros znatno bolja.

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta, a u jutarnjim časovima angažovana su četiri protupožarna aviona Canadair CL-415.

Jak vjetar tokom prethodne noći doveo je do aktivnog širenja požara prema jugozapadnom dijelu požarišta, sve do kuća u uvalama Duboka, Lučice i Osibova, piše Index.

Zbog bezbjednosti je dio građana i turista iz uvale Osibova prebačen na sigurno u Milnu. Evakuacija stanovništva zvanično nije proglašena, ali je tokom noći dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmješten na bezbjedno.

U njihovom zbrinjavanju učestvovali su brodovi Lučke kapetanije, među kojima su bila i dva remorkera, zatim pomorska policija i privatna plovila.

U 23.22 časa aktiviran je sistem SRUUK za područje opštine Milna. Građanima je putem SMS poruke upućen poziv na oprez, kao i da prate uputstva vatrogasaca i drugih hitnih službi.

Dvije osobe lakše povrijeđene

Zbog požara je tokom noći bila zatvorena i gradska obilaznica.

Prema dostupnim informacijama, dvije osobe zadobile su lakše povrede i medicinski su zbrinute. Među vatrogascima nema povrijeđenih.

„Nakon izuzetno teške noći, situacija je puno bolja. Vatrogasci su spasili velik broj objekata te pomagali kod izmještanja turista i stanovništva na sigurno. Zabilježeno je nešto oštećenja fasada i nadstrešnica. Prema dostupnim podacima, dvije osobe su lakše povrijeđene. Povrijeđenih vatrogasaca nije bilo“, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Na terenu više od 200 vatrogasaca

Tucaković je naveo da vatrogasci nakon jutrošnje smjene nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Tokom 12. septembra u gašenju požara učestvovalo je ukupno 177 vatrogasaca sa 53 vozila sa područja Splitsko-dalmatinske županije, IVP-a Split, Dubrovnik i Šibenik, kao i dodatne vatrogasne snage iz Šibensko-kninske, Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

Zemaljskim snagama pomoć je tokom 12. septembra pružalo sedam protupožarnih aviona – četiri Canadaira CL-415 i tri AirTractora.

Tokom noći na požarištu su bila 223 vatrogasca sa 69 vatrogasnih vozila. Istovremeno su vršene smjene vatrogasaca i upućivane dodatne snage iz Splitsko-dalmatinske županije.

Jaka bura otežava gašenje

Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje otežavaju jaka bura, teško pristupačan teren i gusta vegetacija.

Vatrogasne snage nastavljaju aktivno djelovanje na požarištu, uz podršku zračnih snaga.

Građanima i turistima koji se nalaze u blizini požarišta upućen je poziv na poseban oprez, izbjegavanje saobraćajnica i područja zahvaćenih požarom, kao i strogo pridržavanje uputstava svih hitnih službi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Brač Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ