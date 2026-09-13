Požar na Braču i dalje aktivan: Situacija nakon teške noći znatno bolja

Požar kod Ložišća na Braču i dalje je aktivan, ali je nakon teške noći situacija znatno bolja. Na terenu više od 200 vatrogasaca.

Izvor: Facebook/Vatrogasci - 193

Požar otvorenog prostora koji je izbio 10. septembra na području Ložišća na Braču i dalje je aktivan, ali je situacija na požarištu jutros znatno bolja.

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta, a u jutarnjim časovima angažovana su četiri protupožarna aviona Canadair CL-415.

Jak vjetar tokom prethodne noći doveo je do aktivnog širenja požara prema jugozapadnom dijelu požarišta, sve do kuća u uvalama Duboka, Lučice i Osibova, piše Index.

Zbog bezbjednosti je dio građana i turista iz uvale Osibova prebačen na sigurno u Milnu. Evakuacija stanovništva zvanično nije proglašena, ali je tokom noći dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmješten na bezbjedno.

U njihovom zbrinjavanju učestvovali su brodovi Lučke kapetanije, među kojima su bila i dva remorkera, zatim pomorska policija i privatna plovila.

U 23.22 časa aktiviran je sistem SRUUK za područje opštine Milna. Građanima je putem SMS poruke upućen poziv na oprez, kao i da prate uputstva vatrogasaca i drugih hitnih službi.

Dvije osobe lakše povrijeđene

Zbog požara je tokom noći bila zatvorena i gradska obilaznica.

Prema dostupnim informacijama, dvije osobe zadobile su lakše povrede i medicinski su zbrinute. Među vatrogascima nema povrijeđenih.

„Nakon izuzetno teške noći, situacija je puno bolja. Vatrogasci su spasili velik broj objekata te pomagali kod izmještanja turista i stanovništva na sigurno. Zabilježeno je nešto oštećenja fasada i nadstrešnica. Prema dostupnim podacima, dvije osobe su lakše povrijeđene. Povrijeđenih vatrogasaca nije bilo“, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Na terenu više od 200 vatrogasaca

Tucaković je naveo da vatrogasci nakon jutrošnje smjene nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Tokom 12. septembra u gašenju požara učestvovalo je ukupno 177 vatrogasaca sa 53 vozila sa područja Splitsko-dalmatinske županije, IVP-a Split, Dubrovnik i Šibenik, kao i dodatne vatrogasne snage iz Šibensko-kninske, Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

Zemaljskim snagama pomoć je tokom 12. septembra pružalo sedam protupožarnih aviona – četiri Canadaira CL-415 i tri AirTractora.

Tokom noći na požarištu su bila 223 vatrogasca sa 69 vatrogasnih vozila. Istovremeno su vršene smjene vatrogasaca i upućivane dodatne snage iz Splitsko-dalmatinske županije.

Jaka bura otežava gašenje

Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje otežavaju jaka bura, teško pristupačan teren i gusta vegetacija.

Vatrogasne snage nastavljaju aktivno djelovanje na požarištu, uz podršku zračnih snaga.

Građanima i turistima koji se nalaze u blizini požarišta upućen je poziv na poseban oprez, izbjegavanje saobraćajnica i područja zahvaćenih požarom, kao i strogo pridržavanje uputstava svih hitnih službi.