Veliki požar već četiri dana hara Gornjom Piskavicom: Vatra prijeti kućama i crkvi

Požar u Gornjoj Piskavici kod Banjaluke traje već četiri dana. Ugroženi su objekti i domaćinstva, a mještanima problem pravi gust dim.

Izvor: Facebook/Banjalučke priče/Screenshot

Veliki požar koji već četiri dana traje u Gornjoj Piskavici kod Banjaluke ugrožava porodične kuće, pomoćne objekte, crkve, groblja i lovačke kuće, dok je nekoliko objekata već izgorjelo.

Predsjednik Mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević rekao je za ATV da mještani, lovci i aktivisti mjesne zajednice neprekidno dežuraju kako bi zaštitili domaćinstva i imovinu.

Prema njegovim riječima, jedan dio područja Kovačevića juče je, zajedno sa vatrogascima, uspio da bude stabilizovan nakon što se vatra približila kućama.

„Nekoliko pomoćnih objekata je izgorjelo, ali, na sreću, ljudskih žrtava nije bilo“, naveo je Knežević.

Najteže stanje na području Šešića–Šumara

Požar se tokom noći ponovo širio, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren zbog kojeg je vatrenu stihiju teško u potpunosti staviti pod kontrolu.

Trenutno je najteža situacija na području Šešića–Šumara u Gornjoj Piskavici.

U borbu sa požarom uključeni su mještani, Savjet mjesne zajednice i vatrogasci, dok su im se od jutros na terenu pridružili i lugari Grada Banjaluke.

Osim same vatre, stanovnicima dodatni problem predstavlja jak i gust dim, koji ugrožava njihovo zdravlje.

Knežević kaže da mještane očekuju teški dani, te da bi značajnije olakšanje mogla donijeti tek kiša.

„Sada nam ostaje da se zajedno borimo, čuvamo jedni druge i molimo Boga da nam što prije pošalje kišu“, poručio je Knežević.